美国取消9/11阴谋策划者的认罪协议

美国取消了与9/11事件策划者及两名同谋的不久前签署的认罪协议。国防部长奥斯汀撤销了终身监禁协议，并将死刑重新列为可能的判决。

（德国之声中文网）美国国防部长劳埃德·奥斯汀周五宣布取消与三名9/11袭击策划者达成的认罪协议。这三名被告为主谋穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed），本·阿塔什（Walid bin Attash）和哈萨维（Mustafa al-Hawsawi）

背景与争议

穆罕默德及其同伙目前被关押在关塔那摩湾军事基地。此前，军事委员会宣布，他们已同意在认罪协议中承认罪行，以换取终身监禁而非死刑。

然而，在近3000名9/11袭击遇难者家属获知此认罪协议后，引发了强烈反对。许多共和党议员，包括众议院议长约翰逊（Mike Johnson）和参议院少数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell），均批评这一协议。

麦康奈尔称，这项协议是对政府责任的“可恶的放弃”，未能为美国提供正义。白宫表示，对此协议事先不知情。

受害者家属的呼声

9/11家庭联合会全国主席斯特拉达（Terry Strada）表示，该组织成员对被告不面临公开审判的认罪协议感到愤怒。她强调，“这些人不应得到任何宽恕，死刑才是合适的惩罚。”

奥斯汀的决定

奥斯汀在致负责案件的埃斯卡利尔（Susan Escallier）的备忘录中写道：“考虑到与被告达成庭前协议的决策重要性，这一决定的责任应由我承担。”他正式撤回了7月31日签署的协议。

三名被告的案件多年来在庭前程序中陷入僵局，主要原因是他们在9/11事件后被中央情报局（CIA）系统性地实施酷刑，这对他们的公平审判构成了法律复杂性。

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