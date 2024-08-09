美国取代中国成为德国第一大贸易伙伴

过去八年以来，中国一直是德国最大的贸易伙伴，但今年上半年的进出口数据显示，德美贸易已经超过德中贸易。

（德国之声中文网）今年上半年，美国已经取代中国，成为德国最重要的贸易伙伴。截至六月底，德美两国间的贸易额达到1270亿欧元，而德国对中国的进出口总额则为1220亿欧元。这是路透社基于德国联邦统计署临时数据得出的结论。

2023年，德中双边的进出口总额为2530亿欧元，这已是中国连续第八年成为德国第一大贸易伙伴，不过，同排名第二的美国相比，贸易总额的差距也仅有数千万欧元而已。

德国工商会外贸问题专家马赫莱德（ Lola Machleid）对路透社表示：“在进出口贸易总额方面，今年上半年美国已经超过了中国。鉴于美国经济迄今为止表现强劲，德国对美国的出口也有所增加。”

今年头六个月，德国对美出口增加了3.3%，总额达810亿欧元。与此同时，德国对华出口则减少了近3%，缩减至480亿欧元。

除美国经济的强劲态势之外，一些长期性因素扮演的角色也不容低估。德国商业银行经济学家施塔莫（ Vincent Stamer）表示：“过去几年来，德国企业在中国进行了大量投资，现在已经开始在中国本土为中国市场而生产。这是企业为了防范可能出现的贸易限制而采取的预防性措施。但此举也使得德国出口经济出现了数以十亿计的缺口，这一点在对华贸易上表现的尤为明显。”

今年上半年，德国对华进出口均有所下降。图为中国一个港口等待启运的电动汽车。 图像来源: XinHua/dpa/picture alliance

从中国的进口也在下降

而从中国的进口额下降更高达近八个百分点，降至735亿欧元。德国工商会的马赫莱德表示，德国经济的持续疲软、内需不振，以及工业界加强供应链多样化发展的努力，都是造成从中国进口量下降的原因。而相比之下，从美国的进口则只减少了3.4%，降至461亿欧元，这主要得益于液化天然气等能源商品的供应。

马赫莱德还表示：“在地缘政治和市场发展方面，中美两国和德国都有很大的不确定性，现在还很难确定最终谁会坐上德国最重要贸易伙伴的第一把交椅。德国企业在中美两个市场都很活跃，也正因为如此，对于国际化程度很高的德国经济来说，阻止贸易争端和贸易壁垒非常重要。”

德国商业银行经济学家施塔莫表示，货物贸易只是双边贸易的一个组成部分，“德国每半年同美国在服务业的交易额高达600亿欧元，而同中国的服务交易却只占贸易总额的四分之一。”他表示，无论是操作系统，还是最新的聊天机器人，信息技术正在变得越来越重要。“这类产品主要来自美国，因此，美国作为德国最重要贸易伙伴的地位恐怕很难被撼动。”

（德新社）

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