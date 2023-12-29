美国发起“红海护航” 为何多位盟友没有加入？

（德国之声中文网）一段时间以来，美国一直在寻求建立新的海上联盟，抵御伊朗支持的也门胡塞运动的袭击。不过，路透社的报道指出，美国的一些盟国不愿意将自己与美国主导的"繁荣卫士行动"（Operation Prosperity Guardian）联系起来，这在一定程度上反映了加沙冲突所造成的裂痕。

自11月19日以来，伊朗支持的胡塞武装已经用导弹和无人机袭击、扣押了十几艘船只，试图让以色列的行动付出国际代价。10月7日，哈马斯武装分子在以色列南部发动恐袭，造成1200人死亡，240人被扣为人质。此后，以色列针对哈马斯宣战，在加沙地带展开了军事行动。随着加沙地带死亡人数的增加，国际社会对以色列攻势的批评声浪不断高涨。同时，华盛顿则一直坚定地支持以色列。

美国、英国和法国海军分别击落了胡塞武装发射的无人机、导弹。一位熟悉拜登政府想法的消息人士对路透社说，美国认为胡塞武装不断升级的袭击要求国际社会在加沙冲突之外做出反应。

不少美国盟友与"红海护航"保持距离

五角大楼称，"繁荣卫士行动"是由20多个国家组成的防御联盟，目的是确保价值数十亿美元的贸易能够自由通过也门附近红海海域，这里是一个重要的航运枢纽。

然而迄今为止，这些国家中有近一半没有出面承认自己的参与，也没有让美国这样做。路透社报道指出，尽管美国称已经有20个国家报名参加其海上特遣部队，但目前只公布了12个国家的名单。

尽管英国、希腊等国公开表示支持美国的行动，但美国公告中提到的几个国家很快表示没有直接参与。

美国的两个欧洲盟国--意大利和西班牙，虽然被列为"繁荣卫士行动"的派遣国，却发表声明，似乎要与这支海上力量保持距离。

意大利国防部表示，将应意大利船东请求向红海派遣一艘船，而不是美国行动的一部分。

西班牙表示不会加入"繁荣卫士行动"，并反对使用欧盟现有的反海盗任务"阿塔兰特"来保护红海航运。

法国表示支持确保红海航行自由的努力，但其船只仍将由法国指挥。

沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国早些时候已经宣布对该项目不感兴趣。

担忧公众舆论 担忧受到更多攻击

路透社报道指出，公众舆论对于以色列在加沙攻势的愤怒在一定程度上解释了政治领导人的不情愿。加沙卫生部称，以色列的攻势已经造成超过2.1万名巴勒斯坦人死亡。

民调机构Yougov最近的一项民意调查显示，大多数西欧人--尤其是西班牙和意大利人，认为以色列应该停止在加沙的军事行动。

此外，参与行动的国家还有可能遭到胡塞武装的报复。熟悉美国政府想法的消息人士说，正是这种风险--而不是在加沙问题上的分歧，促使一些国家回避这一努力。

据印度军方一位高级官员称，印度似乎就是这种情况，印度不太可能加入美国主导的这一行动。印度政府担心与美国结盟会使自己更多地成为攻击目标。

不过，一位欧洲外交消息人士淡化了对西方联盟凝聚力的担忧，并表示这一努力仍在形成之中，并没有分崩离析的危险。该消息人士补充说，华盛顿的盟友们理解拜登在以哈战争问题上面临的挑战。

欧盟也在早些时候发表联合声明谴责胡塞武装的袭击，表明了对海上特遣部队的支持。

另外，许多欧洲和海湾国家已经参加了美国领导的某个中东军事小组，其中包括39国海上联合部队（CMF）。欧盟"阿塔兰特"反海盗行动发言人也表示，欧盟的该行动与CMF建立了"互惠关系"。

美国需要国际支持

在美国面临来自伊朗在该地区军事代理人的多方面压力之际，美国努力为其红海安全行动吸引国际支持。除了也门的胡塞武装，伊朗支持的武装组织也一直在袭击叙利亚和伊拉克的美军。

迄今为止，美国对伊拉克和叙利亚的武装组织进行了有限的报复性空袭，但在也门没有这样做。

特朗普政府时期负责中东事务的前国防部副助理部长穆罗伊（Michael Mulroy）说，五角大楼组建新的海上联盟的目的似乎是让胡塞武装未来的任何袭击成为一个国际问题，以便将其与以哈战争剥离开来。

穆罗伊说："一旦'繁荣守护行动'中的军舰开始保护商业航运并受到了直接攻击，那么（胡塞武装）攻击就是整个联盟，而不仅仅是美国。"

德国的努力没有成功

除了一些不情愿加入"红海护航"的盟友，也有像德国这样原本希望加入新的海上联盟，但面临困难的情况。据德国《明镜》报道，德国政府在寻求参与保护红海商船的行动，向美国和以色列发出支持的信号，并为此找到了法律框架。但事情却没有按照想象中发展。

与法国、荷兰等国政府不同，德国政府不能主动派舰艇进入红海，这样做必须由联邦议院完成，且须通过授权。德国联邦国防军的任务通常需要嵌入所谓的集体安全体系。例如，在联合国、北约或欧盟框架内执行任务。

《明镜》的报道指出，西班牙政府阻挠了对欧盟 "阿塔兰特"非洲之角反海盗行动进行扩展，反对其加入美国领导的"繁荣卫士行动"。德国外长贝尔博克和防长皮斯托里乌斯为此亲自奔走，但未能成功。马德里的立场坚定，即不想重新定义"阿塔兰特"行动，也不想加入美国的军事行动。

不过，西班牙方面暗示了一个新的选择：建立一个新的欧盟军事特派团。贝尔博克的发言人周四（12月28日）在柏林表示，德国政府将为此做好准备。

《明镜》的报道也指出，在欧盟可能制定的新任务计划中，特派团稳健性问题也可能成为核心。毕竟，美国组建的联盟目前没有像华盛顿所希望的那样在范围和速度上得到壮大。与此同时，胡塞武装的袭击在增加，其领导层正变得越来越自信和咄咄逼人。

报道也谈到了德国对红海多国任务可能的贡献，并指出，可以想象，德国会部署一艘护卫舰（很可能是"黑森号"）。另外，德国防长皮斯托里乌斯的发言人近日表示，关键是德国在后勤、指挥与控制、侦察等方面也可以提供支持。

《明镜》的报道称，无论如何，德国政府已经决心通过军事手段确保德国的经济利益。全球贸易约12%经过红海；德国贸易货物中约有8%至9%经过这条海路。

因为胡塞武装在红海发动的无人机和导弹袭击，一些航运公司开始避开这条航线，改道绕行非洲南端的好望角。例如，德国赫伯罗特公司（Hapag Lloyd）在周三表示，该公司认为红海太危险，将继续派船绕道好望角。而这样绕行，既费时又费钱。

（路透社，明镜周刊）

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