 美国发起多国行动以保护红海商业安全 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.12.2023

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美国发起多国行动以保护红海商业安全

在与伊朗结盟的也门胡塞武装发动一系列导弹和无人机袭击后，美国国防部长奥斯汀周二（12月19日）宣布启动一项多国行动，以保障红海地区的商业安全。

也门胡塞新闻中心发布的图片显示，胡塞武装今年11月19日在红海海域劫持了一艘船。

也门胡塞新闻中心发布的图片显示，胡塞武装今年11月19日在红海海域劫持了一艘商船。胡塞武装称，由以色列公司拥有或运营的，或者悬挂以色列国旗的所有船只都将是该组织袭击的目标。

（德国之声中文网）美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周二（12月19日）宣布，在与伊朗结盟的也门胡塞武装（Houthis）发动一系列导弹和无人机袭击后，美国将启动一项多国行动，以保障红海地区的商业安全。

正在前往美国海军中东总部所在地巴林访问的奥斯汀说，参与行动的国家包括英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰、挪威、塞舌尔和西班牙。

该小组将在红海南部和亚丁湾进行联合巡逻。

"这是一项国际挑战，需要采取集体行动。因此，今天我宣布成立'繁荣卫士行动'，这是一项重要的新的多国安全倡议。"奥斯汀周二早些时候在一份声明中说。

在与来自40多个国家的部长举行的网络会议上，奥斯汀在谴责"胡塞武装的鲁莽行动"的同时，呼吁其他国家做出贡献。

美国国防部长奥斯汀宣布美国将启动一项多国行动，以保障红海地区的商业安全

美国国防部长奥斯汀宣布美国将启动一项多国行动，以保障红海地区的商业安全

奥斯汀说："我们共同行动，因为许多国家都可以直接为我们的努力贡献力量，以保持战略水道的安全。"

尽管如此，这一声明仍然留下了许多悬而未决的问题，包括是否有更多国家愿意像美国军舰最近几天所做的那样击落胡塞武装的导弹和无人机，并支援遭受袭击的商船。

美国海军已经增派了一支红海特遣舰队保护这一重要水道，目前还不清楚在"繁荣卫士行动"成立后，有多少国家会增派舰艇或巡逻机。

胡塞武装已卷入以色列与哈马斯的冲突，他们袭击了重要航道上的船只，甚至在其总部所在地也门首都萨那向1000多英里外的以色列发射无人机和导弹。

 

在奥斯汀宣布这一消息之前，胡塞武装组织称其在周一对该地区的两艘货船发动了无人机袭击。

英国海上保安公司Ambrey周二表示，它收到了也门亚丁港以西17英里处可能发生登船袭击的信息，并补充说袭击没有成功，所有船员都安然无恙。

胡塞武装威胁要袭击所有驶往以色列的船只，无论其国籍如何，并警告国际航运公司不要与以色列港口打交道。

全球约12%的航运量通常经由苏伊士运河转运。苏伊士运河是连接欧洲和亚洲的最短航道，途经也门附近的红海水域。

但战争扰乱了海上贸易，货运公司改道绕行非洲，增加了成本，出现更多延误，预计未来几周混乱还会加剧。

荷兰银行（ABN Amro）分析师扬-斯沃特（Albert Jan Swart）告诉路透社："被迫改道的航运公司加在一起，占据了全球集装箱航运市场的一半左右。

英国石油公司（BP）暂停所有途经红海的航运

英国石油公司（BP）暂停所有途经红海的航运

石油巨头英国石油公司（BP）暂时停止了所有途经红海的航运。油轮集团Frontline（FRO）周一表示，其船只将避免通过该水道。这表明这场危机正扩大到能源运输领域，原油价格周一因这些担忧而上涨。

奥斯汀周一访问以色列时，将胡塞武装的袭击事件归咎于伊朗。

他说："伊朗必须停止支持胡塞武装袭击商船。"

奥斯汀在特拉维夫举行的新闻发布会上说："在我们努力稳定该地区局势的同时，伊朗却通过继续支持恐怖组织和民兵来加剧紧张局势。"

（路透社）

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