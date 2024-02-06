美国反击伊拉克叙利亚后 中东情势如何变化？

（德国之声中文网）美军上周末在伊拉克和叙利亚轰炸了包括「民兵组织及其伊斯兰革命卫队赞助者的控制操作中心、情报中心、火箭弹和弹药供应链基地」等设施。并且与英国共同针对受伊朗支持的也门胡塞民兵的武器库、导弹系统和发射器等发动攻击。

导火索是什么？

对美国来说，打击位于叙利亚和伊拉克的目标是为了报复1月28日发生的事件。当天，一架无人机袭击了其位于约旦的一个基地，造成三名美国士兵死亡、40 多人受伤。

华盛顿将这次袭击归咎于伊朗支持的「伊拉克伊斯兰抵抗运动」组织以及伊朗本身。伊朗和美国之间自1980年以来就一直处于断交状态。

由于胡塞民兵几周来在红海对商船进行袭击，美国因此针对也门胡塞民兵进行打击，双方之间的交锋影响了全球贸易。

位于阿拉伯半岛和非洲之间的红海航道是最重要的海上航线之一。为了安全起见，一些航运公司如今改道绕行非洲南端。据基尔世界经济研究所称，新航线需要增加20天的航程，也使得运输成本攀升。

接下来会如何发展？

对于上周末的反击，美国总统拜登表示，这只是「我们应对措施」的开始，它将「在我们选择的时间和地点」继续进行。拜登的国家安全顾问沙利文强调：「将会采取进一步的措施，有些是已知的，有些可能是前所未有的。」

美国军方称在上周末袭击了叙利亚和伊拉克境内超过85个目标

美国如何反应还将取决于伊朗及其同盟民兵下一步的行动。然而，胡塞武装发言人已经表示，这些袭击「不会没有回应和后果」。

本周一（2月5日），美军在叙利亚的一个基地再次遭到无人机袭击，「伊拉克伊斯兰抵抗运动」组织已声称对此次袭击负责。

美国外交关系委员会的学者塔基（Ray Takeyh）认为，美国也可以实施经济惩罚手段。然而，这些措施的效果会大打折扣。这位伊朗-美国外交政策专家在为智库撰写的一篇文章中评估道：「美国可以对伊朗境外的目标采取行动，如伊朗海军舰艇或驻伊拉克和叙利亚等国的军事人员。但最有效的回应可能是直接攻击伊朗境内的军事目标。」不过，美国若采取此种做法，将可能导致事态进一步升级。

国家安全顾问沙利文拒绝就美国是否可能攻击伊朗境内的军事目标发表评论。但沙利文强调：「我不会称其为无限制的军事行动」。

冲突会失控吗？

欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）对中东局势升级发出警告，他称该地区是「一个可能爆炸的大锅」。

即使相互发出威胁，但伊朗和美国目前似乎并没有走向直接的军事对抗。美国总统拜登在一次新闻发布会上说：「我不认为我们在中东需要一场大规模战争，那不是我的目标。」

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）周一表示，伊朗无意加剧该地区的紧张局势和危机。但他提到，如果美国攻击伊朗领土，伊朗就会做出回应，这将是「侵略者」不乐见的。

卡塔尔大学海湾研究中心主任兹韦里（Mahjoob Zweiri）预期伊朗希望维持现状，他向路透社表示：「他们把敌人远远地挡在边境之外，他们对直接的军事对抗不感兴趣，因为这可能导致他们的城市或家园遭到袭击。」

然而，最近的袭击只是一系列袭击中的一次。据美国国防部称，从去年10月中旬到今年1月底，亲伊朗组织对美国在伊拉克和叙利亚的基地进行了160多次的袭击，而美军也进行了多次反击。这种态势现在不太可能停止，如果有更多美军士兵丧生，局面很容易升级。

另外一个可能产生影响的关键是：拜登在美国国内也正面临压力。他已经在为11月的总统大选进行竞选活动，巴黎政治学院国际政治学教授德尔佩罗（Mario Del Pero）认为，拜登的政治对手共和党人可能会利用这一机会。德尔佩罗告诉意大利智库国际政治研究所（ISPI）：「如果拜登决定保持克制，他们就会把他描绘成软弱无能的人，如果他无意中引发了冲突升级，他们就会把他描绘成鲁莽无能的人。」

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