美国反亚裔仇恨案件激增

（德国之声中文网）事件发生在光天化日之下的曼哈顿：一名男子从背后将一名65岁的亚裔妇女踹到在地，并连续猛踢其头部。纽约一名警察形容这起被监控探头记录下来的案件"令人震惊，令人作呕"。

周二，纽约警方反仇恨犯罪小组再度发布了一个视频：周日，一名女性用锤头在时代广场附近袭击两名女性。行凶前，她曾要求这两名亚裔女性摘掉口罩。有报道称，这两名女子来自台湾。

同样在周二，旧金山一个公共汽车站，两名年龄为85岁和65岁的亚裔女性遭到暴力袭击，袭击者为男性，目前警方尚无法确定其作案动机是否具有种族主义背景。

"袭击及骚扰案件明显增多"

针对亚裔的犯罪行为明显增多，令美国有关当局颇为头疼。美国司法部长加兰德（ Merrick Garland）认为这是一个"令人担忧的发展势头"，因为基于对亚裔美国人的偏见而发生的袭击和骚扰案件明显增多。纽约警方表示，今年年初以来，大多数仇恨案件都是以亚洲人或亚裔人士为目标的。

今年三月中旬，佐治亚州亚特兰大发生连环凶杀案后，美国总统拜登发表演说称："美国绝不会成为仇恨的安全避风港。这一切必须被画上句号。" 事件中共有三家按摩店在短时间内遇到袭击，八人丧生，其中六人为亚裔。犯罪嫌疑人宣称其犯罪动机并没有种族主义背景，而完全是性瘾所致。不过，这起血案还是引发了有关亚裔美国人遭歧视和排斥问题的讨论。

亚特兰大举行反对歧视亚裔的游行

种族主义在美国根深蒂固

在美国，针对黑人的种族主义有很深的社会根源。就在数月前，这里还曾有一位刻意用"中国病毒"称呼"新冠病毒"的总统：特朗普。尽管有人对他这种涉嫌种族歧视的用词提出抗议，他还是多次又以"功夫流感"（Kung Flu ）来称呼"新冠病毒"。在特朗普看来，新冠疫情就是一场流感，而英文流感flu一词同功夫的"夫"谐音。

拉玛克里斯南（Karthick Ramakrishnan）是非政府组织AAPI Data的创建者和总干事，目前该组织正在密切关注美国社会的反亚裔趋势。拉玛克里斯南在接受NBC采访时表示，仇视亚裔行为的增多虽然并不能完全归咎于特朗普，但他的言谈却对疫情中形成特定的叙事方式起到了推波助澜的作用。

仇视亚裔引发的犯罪行为明显增多

单凭统计数据去了解仇视亚裔行为的严重性是件困难的事情。参议员玛齐·广野（Mazie Hirono）抱怨说，被披露出来的仇视犯罪和其他行为显然只是"冰山一角"。 今年三月，联邦调查局一名官员同媒体人士会谈时，拒绝透露仇亚犯罪案件的调查情况和数据，但他承认，过去几年当中这类案件确实有所增加。广野以及其他一些参议员会定期评估加州州立大学仇恨及极端主义研究中心提供的警方数据。根据相关的数据，2020年，美国16座大城市中，具有反亚裔动机的刑事案件比前一年增加了140%。

亟需加快仇亚案件的评估过程

今年四月，美国参议院通过的一项法律草案中也提到了针对亚裔犯罪行为的数据。该法律草案在参议院获得了民主共和两党惊人的支持率，仅有一票反对。这项法律草案旨在加快司法部评估仇恨案件的速度，并增设更多的报案渠道。此外，还将开展更多的宣讲活动，以增强公众社会对仇恨案件的敏感度。

参议员塔米·达克沃思（Tammy Duckworth）是位在伊拉克战争中负过重伤的退伍女兵，她的母亲是位华裔泰国人。达克沃斯表示，这份法律草案获得通过就是要告诉受害者，"我们在关注着你们，我们同你们站在一起，我们会保护你们的。"她表示，要做的事情还有很多。预计本月内，这项被称为"新冠病毒仇恨犯罪法案"（The Covid-19 Hate Crimes Act） 的法案将提交众议院讨论。

亚洲人传染疾病的说法由来已久

美国历史学者和音乐评论人杰夫·张（Jeff Chang）强调，这种有关亚洲人将疾病带入美国四处传播的说法，并不是什么新鲜事。杰夫·张在福克斯新闻台的一档播客节目中表示，这种偏见根深蒂固，很难在短期内被消除掉。他说：" 我认为，亚裔美国人群体有必要在这个时候站出来，让社会看到他们的存在。也就是说，我们要发出我们的声音：'嘿，你们看看现在发生了什么事情？ 我们需要你们的帮助，明白吗？ 我们需要你们的声援和支持。'"

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