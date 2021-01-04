美国参院选举进入最后白热化时刻

（德国之声中文网）据美联社报道，佐治亚州民主党参议员竞选人沃诺克（Raphael Warnock）是一名牧师，在马丁路德金曾经讲道的亚特兰大教会牧会15年。如今，他在与共和党现任参议员洛夫勒（Kelly Loeffler）的角逐中获胜。

由此，焦点转移到佐治亚州另两名竞选人的角逐上：共和党人普度（David Perdue）和民主党人奥瑟夫（Jon Ossof）。这两人的差距目前极小。根据佐治亚州法律，如果选举结果差距在0.5%以内，那么竞选者有权要求重新计票。

51岁的沃诺克周三（1月6日）早些时候向支持者表示，他的胜选在过去看来是不可能的，他讲述了家庭出身的贫困背景。他说，他的母亲曾以为别人捡棉花为生。“因为这是美国，所以这位82岁曾经为别人捡棉花的双手，如今将自己最小的儿子培养成了美国的参议员。”

美联社报道称，宣布沃诺克胜选是基于对尚未完成计票的剩余选票结果的预测性分析。相关预测认为，尚未计票的选票来自于倾向支持民主党的郡县。

不过，洛夫勒在午夜后向支持者发表的简短信息中，拒绝承认已经失败。这位50岁的前商界女性表示：“我们还有要做的事情。这是一场寸土必争的角逐。”洛夫勒在不到一年以前由佐治亚州长任命为参议员。

同时，洛夫勒还表示，周三早晨她将返回华盛顿，加入一些计划在国会挑战拜登胜选结果的参议员。洛夫勒对支持者说：“我们将坚持为你们而奋斗。这事关捍卫美国梦。”

周三（1月6日），包括克鲁兹（Ted Cruz）在内的十余名共和党参议员将在国会两院旨在确认总统大选结果的会议上，对其提出挑战，届时按照程序将自动触发两院各自进行两小时辩论。克鲁兹向福克斯新闻网表示，尽管预计难以推翻现有结果，但他经过反复斟酌，认为此举旨在表达，承认39%的选民对选举结果有怀疑这一事实，而不是因为倾向于某一个总统竞选人。

佐治亚州共和党参议员竞选人普度现年71岁，是一名前商业经理人，他的现任参议员任期将至周日到期。他的民主党竞争对手奥瑟夫则是一名33岁的前国会助理和记者。

民主党如果赢得佐治亚州这两个参议员议席，那么在参院的议席数将与共和党相当，50-50。但如果算上民主党副总统人选哈里斯（Kamala Harris），就将超过共和党从而控制参议院。

而如果民主党仅赢得佐治亚州这两席中的一席，那么，其与共和党在参院的力量对比将为49-51。

苗子/达扬（据美联社等）

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