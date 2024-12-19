美国参议院通过国防授权法案

周三， 美国参议院批准了国防授权法案，将国防支出提升至8950亿美元，以应对中国日益增长的军事力量。法案计划大幅提升初级士兵薪资，并停止支付军人子女变性手术的费用。

（德国之声中文网）每年一度的国防授权法案通常都会在国会获得广泛支持，过去六十年以来，一直都能够顺利通过。但过去几年，国防部发布的一些政策已经演变成激烈的文化之争。今年，共和党人试图在法律草案中加入社会保守派的优先事项，此举引发了长达数月的争论并导致民主党的支持率下滑。



尽管如此，国防授权法案仍以85票赞成，14票反对获得通过，并已提交美国总统拜登。表决中，11名民主党参议员和3名共和党参议员投了反对票。参议院多数派领袖舒默（ Chuck Schumer）表示：“这一法律草案虽然并不完美，但却包含了很多民主党人为之奋斗的好内容。并为在维护国家安全的基础上，反对中国共产党提供了强有力的法律条款。” 在众议院，议长约翰逊坚持在法案中加入禁止军队医疗系统为儿童提供变性医疗服务的内容后，民主党多数议员上周对法案投了反对票。不过，法案最终还是以281赞成，140票反对轻松通过。



参议院共和党领袖认为，在全球局势动荡、美国霸主地位受到挑战的今天，国防开支仅增加1%是远远不够的。共和党主张对今年的国防开支进行大幅提升，以造福今后几代人。共和党计划，在明年共和党掌控白宫和国会之后，将再次推动增加国防开支。

明年将出任参议院军事委员会主席的共和党参议员维克（ Roger Wicker）表示：“我们的国家安全正面临着二战以来最大的威胁。”维克主张大幅提升军费，但此举将打破去年两党达成的赤字上限规定。年度国防授权法案在国防部制定方针政策方面具有决定性作用，但法案仍需获得拨款一揽子计划的支持。

来自肯塔基州的参议院共和党领袖麦克康乃尔（ Mitch McConnell）本周表示，如果不提升预算上限，那么提升士兵薪资将不得不以减少对核心武器的投资为代价，而这些武器对避免冲突、保障士兵安全至关重要。

参议院共和党领袖麦克康乃尔：必须提升预算上限，否则将无法投资研发新型武器。 图像来源: Rod Lamkey/CNP/picture alliance

授权法案计划为低阶士兵提升14.5%的薪资，其他军人的工资则将提升4.5%。参议院军事委员会主席里德（Jack Reed ）表示，提升工资对提高军人生活品质非常重要，目前很多军人家庭不得不依赖国家的救助项目才能维持生计，“授权法案包含了一系列提升军人生活质量的重要内容，例如改善儿童保育、住房、医疗服务、军人配偶的就业支持等等。”

授权法案还为加强同中国的对抗进行了资源整合，包括成立基金，以便必要时像支持乌克兰一样向台湾提供军事资源。此外，法案还计划为新型军事技术提供资金，比如人工智能以及提升美国的弹药生产能力。

过去几年当中，美国还采取了一系列措施，禁止军方购买中国产品，现在这一禁令的内容得到进一步扩充，增加了包含从大蒜到无人机的诸多产品。

共和党参议员维克：美国正在遭受二战以来最大的威胁。 图像来源: Annabelle Gordon/CNP/abaca/picture alliance

中国外交部上周表示，美国出台的各项禁令非常可笑，中国外交部发言人毛宁表示：“相信大蒜做梦都想不到，竟能对美国产生‘极大威胁’。” 毛宁说，从无人机到起重机，从冰箱到大蒜，被美国扣上“国家安全风险”帽子的中国产品越来越多，但美方所谓的证据和理由哪一条能经得起检验？

不过，在美国国会内部，无论是共和党，还是民主党，都一致认为，中国构成了越来越大的威胁。相比之下，文化之争才是共和民主两党议员过去几个月以来争执的焦点。共和党控制的众议院今年六月通过一项法案，要求国防部停止为前往其他州堕胎的军人报销费用，终止为变性军人提供性别平权护理，并在军队中取消多元化举措。

中国外交部发言人毛宁：“相信大蒜做梦都想不到，竟能对美国产生‘极大威胁’。” 图像来源: Andy Wong/AP Photo/picture alliance

尽管共和党人期待特朗普（Donald Trump）1月上任后会对五角大楼的政策进行全面调整，但上述议案的很多内容目前并未被收入国防授权法案的最终版本。



国防授权法案还禁止为军队中教授批判性种族理论提供资金。此外，如果相关治疗可能导致“不孕”，还禁止TRICARE健康计划为18岁以下未成年人支付性别失调治疗的费用。

美国公民自由联盟政治及政府事务部主任扎莫尔（Mike Zamore）敦促拜登总统不要签署这一国防授权法案。他说：“该法案将迫使数千名现役军人在军旅事业和变性子女未来之间做出抉择。”

参议员巴尔德文（Tammy Baldwin）表示，她每年都会对国防授权法案投赞成票，但今年不会这样做。她表示，对变性儿童政策的改变将会对大约六千至七千个家庭产生直接影响。她在参议院发表演说时称：“国防授权法案应当体现的理念是，让我们更团结，而不是更分裂，更不要让我们的军队和国防事业政治化，国家利益高于党派之争。但令人遗憾的是，今年这些理念被忽视了，剥夺了军人维护其子女健康的权利。”

（美联社）

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