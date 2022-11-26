美国参议员提案：禁止华为进入美国银行业

（德国之声中文网）美国国会议员提出一项得到两党支持的法案，限制华为及其他中国5G通讯技术公司进入美国银行业。

该法案由共和党参议员科顿（Tom Cotton）提出，并获得来自民主党的参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）等议员支持，其目的在于“严厉制裁”华为和其他“不值得信任”的中国5G公司。这些国会议员表示，上述中国公司从事针对美国的商业间谍活动。

“近年来，在打击华为主导5G和窃取美国数据的险恶用心方面，我们在国内国外都取得了巨大进展。”科顿在周二（12月13日）发表的一份声明中说，“我们不能允许华为和中共进入美国人的个人数据库和我们国家最敏感的国防系统。”

这项法案旨在把上述中国公司列入美国财政部的“指定制裁名单”（SDN），一旦通过，将意味着这些公司被排除于美国金融体系之外。

华为尚未回应路透社记者的置评请求。

中国外交部：坚决反对

外交部发言人汪文斌在12月14日的例行记者会上表示，中国“坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国企业”，“中方将坚定维护中国企业的正当合法权益”。

美国国会议员过去就曾试图限制华为进入美国银行业，并在2020年川普担任总统期间提出过一项类似法案。

10月，美国检察官指控两名中国情报人员试图妨碍对华为公司的调查。检察官说，这两名中国人试图收买一名美国特工部门执法人员充当他们的间谍。

上个月，美国联邦通信委员会通过一项规定，禁止销售华为和中兴新生产的电信设备。

（路透社）

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