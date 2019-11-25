美国压力下 北约大幅上调军防预算

（德国之声中文网）为了减少下周在伦敦举行的北约峰会上争议升级的风险，北约秘书长施托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）宣布了不包括美国在内的北约国家新国防开支预算。根据调整后的北约国防预算，从2016年初到2020年底，北约欧洲国家和加拿大的额外支出总和将达到1300亿美元。到2024年年底，甚至将达到大约4000亿美元。施托尔滕贝格称这是一个"前所未有的进展"，它将使北约更加强大。

德国超过法国

德国为这一积极的发展做出非常大的贡献。2019年德国的国防开支将超过法国，这是多年来的首次。根据北约公布的新数据，今年德国的国防开支为478.8亿欧元，而法国仅为443.6亿欧元。去年，法国的国防开支还比德国多支出约6亿欧元，2013年甚至比德国多支出48亿欧元。

特朗普抱怨分摊不公已久

多年来，美国总统特朗普一直呼吁欧洲北约成员国增加国防开支。他要求所有盟国在2024年之前，其国防开支占国内生产总值"至少2％"。在这方面，尤其是德国成为特朗普的一个"眼中钉"。他经常抱怨德国经济实力雄厚，但却是在花美国的钱保护自己。

北约秘书长施托尔滕贝格在布鲁塞尔举行的新闻发布会上说，今年，北约29个成员国中有9个达到了百分之二的目标。到2024年，大多数北约成员将达到2％的目标。然而根据迄今的计划，未来几年德国无法达到这一目标。根据北约公布的2019年的数据，德国向北约支付的会员费占其国内生产总值的大约1.4％的。联邦政府的目标是到2024年达到1.5％。

北约秘书长施托尔滕贝格介绍了欧洲国家重新调整的军事防御预算

美国想要更多

美国政府一位高级官员在华盛顿表示，美国政府欢迎欧洲伙伴在国防方面增加开支。在下周的北约峰会上，特朗普将继续敦促德国和其他国家"多做贡献"。

29个北约成员国的国家元首和政府首脑将参加下周二（12月3日）在英国首都伦敦举行的为期两天的北约峰会，届时北约也将举行成立70周年的庆祝活动。

李京慧/任琛（德新社、法新社）