 美国压力下 北约大幅上调军防预算 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国压力下 北约大幅上调军防预算

在北约峰会召开的前几天，该军事联盟的秘书长公布了上调之后的北约军事防御预算。显然，秘书长施托尔滕贝格想以此让美国总统特朗普放心。

Nato-Hauptquartier in Brüssel (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

包括德国在内的北约国家未来几年将大幅度提高国防预算（北约布鲁塞尔总部资料图片）

（德国之声中文网）为了减少下周在伦敦举行的北约峰会上争议升级的风险，北约秘书长施托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）宣布了不包括美国在内的北约国家新国防开支预算。根据调整后的北约国防预算，从2016年初到2020年底，北约欧洲国家和加拿大的额外支出总和将达到1300亿美元。到2024年年底，甚至将达到大约4000亿美元。施托尔滕贝格称这是一个"前所未有的进展"，它将使北约更加强大。

德国超过法国

德国为这一积极的发展做出非常大的贡献。2019年德国的国防开支将超过法国，这是多年来的首次。根据北约公布的新数据，今年德国的国防开支为478.8亿欧元，而法国仅为443.6亿欧元。去年，法国的国防开支还比德国多支出约6亿欧元，2013年甚至比德国多支出48亿欧元。

特朗普抱怨分摊不公已久

多年来，美国总统特朗普一直呼吁欧洲北约成员国增加国防开支。他要求所有盟国在2024年之前，其国防开支占国内生产总值"至少2％"。在这方面，尤其是德国成为特朗普的一个"眼中钉"。他经常抱怨德国经济实力雄厚，但却是在花美国的钱保护自己。

北约秘书长施托尔滕贝格在布鲁塞尔举行的新闻发布会上说，今年，北约29个成员国中有9个达到了百分之二的目标。到2024年，大多数北约成员将达到2％的目标。然而根据迄今的计划，未来几年德国无法达到这一目标。根据北约公布的2019年的数据，德国向北约支付的会员费占其国内生产总值的大约1.4％的。联邦政府的目标是到2024年达到1.5％。

Brüssel PK Jens Stoltenberg NATO Generalsekretär (Reuters/F. Lenoir)

北约秘书长施托尔滕贝格介绍了欧洲国家重新调整的军事防御预算

美国想要更多

美国政府一位高级官员在华盛顿表示，美国政府欢迎欧洲伙伴在国防方面增加开支。在下周的北约峰会上，特朗普将继续敦促德国和其他国家"多做贡献"。

29个北约成员国的国家元首和政府首脑将参加下周二（12月3日）在英国首都伦敦举行的为期两天的北约峰会，届时北约也将举行成立70周年的庆祝活动。

李京慧/任琛（德新社、法新社）

DW.COM

马克龙为何向北约“开炮”？

马克龙的北约“脑死亡”论引发各界的质疑与讨论。专家认为，马克龙的论点只是给自己引来负面评价，甚至令人质疑他与特朗普一样“先张嘴再用脑”。 (09.11.2019)  

马克龙: 北约“脑死亡” 默克尔: 我不这样看

马克龙在接受采访时提醒欧洲盟友要“清醒”起来，重新评估特朗普时代的北约现实。在被问是否仍相信北约“集体防务”时，这位法国总统说“我不知道”。不过，德国总理默克尔有不同的看法。 (08.11.2019)  

德国外长：北约需要“鲜活细胞治疗”

北约本周三（11月20日）举行成员国外长会议。在法国总统马克龙对北约作出“脑死”诊断后，德国外长要让北约进行“鲜活细胞疗法”。 (20.11.2019)  

默克尔：欧洲对华政策要统一 北约要团结

德国总理默克尔周三呼吁欧洲人在对华问题上采取共同路线，她同时警告不要对中国采取孤立、隔离的态度。在联邦议院的辩论中，这位德国总理也谈到北约的意义以及言论自由问题。 (27.11.2019)  

相关内容

Frankreich Toulouse | Emmanuel Macron & Angela Merkel

媒体：那一晚， 默克尔质问马克龙 25.11.2019

法国总统马克龙不久前抛出“北约脑死亡”说，引起舆论哗然。有报道称，德国总理默克尔随后在公开场合对法国总统表达了不满。

Bundestag Reden Angela Merkel CDU

默克尔：欧洲对华政策要统一 北约要团结 27.11.2019

德国总理默克尔周三呼吁欧洲人在对华问题上采取共同路线，她同时警告不要对中国采取孤立、隔离的态度。在联邦议院的辩论中，这位德国总理也谈到北约的意义以及言论自由问题。

Nordirak l Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will die Bundeswehr im Ausland stärken

德国充当新世界警察？ 17.11.2019

德国防长克兰普-卡伦鲍尔希望联邦国防军更积极投入国际事务，并要提高军队在国内的声望。她的提议获得不少支持，但也引发反对声浪。

广告

泽林视点

Hongkong Wahllokal (Reuters/M. Djurica)

泽林视点：来自香港的清晰信号

上周末结束的香港区议会选举结果是港人对建制派发出的清晰的拒绝信号。德国之声专栏作者Frank Sieren认为，虽然区议会并无多少政治权力，但若港府延续先前的做法，后果会是灾难性的。  