 美国历史上首位黑人国务卿鲍威尔逝世  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.10.2021

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时政风云

美国历史上首位黑人国务卿鲍威尔逝世 

据他的家人周一（10月18日）公告，曾任美国国务卿的前四星上将科林·鲍威尔（Colin Powell）因新冠并发症去世，终年84岁。 

USA | Ex-Außenminister und Republikaner Powell will für Trumps Rivalen stimmen

美国史上首位黑人国务卿鲍威尔与世长辞

DW.COM

美国将於11月举行总统大选，前国务卿鲍威尔是首位表态支持拜登的共和党重量级政治人物，他斥特朗普说谎、背离宪法，不可能支持他。外界关注鲍威尔的表态会否引起共和党内的骨牌效应。

（德国之声中文网）这位美国历史上首位黑人国务卿的家人通过脸书通报说，鲍威尔曾完全接种新冠疫苗，但仍因并发症不治， “我们失去了一位不同寻常的、充满爱意的丈夫、父亲、祖父和伟大的美国人”。

鲍威尔生前是陆军四星上将，1991 年海湾战争期间曾任美国武装部队总司令，并从2001 年至 2005 年在乔治·W·布什总统任职期间，成为美国历史上首位非洲裔国务卿。 

鲍威尔曾因 2003 年在联合国的一次有争议的证词而闻名于世。当时，为证明美国入侵伊拉克合理，他出示了伊拉克巴格达政权根本没有的大规模杀伤性武器的虚假证据。鲍威尔后来曾为这次做假证而道歉。 

2005 年，鲍威尔在接受美国广播公司新闻采访时坦诚，“这是一个污点“。他表示，这次出场”将永远是我记录的一部分。这很痛苦。现在很痛苦。”

USA I Colin Powell an Coronavirus verstorben

2003年2月14日在联合国就伊拉克大规模杀人武器做证词

鲍威尔去世的消息传出后，布什表示哀悼，称他和前第一夫人劳拉·布什“深感悲痛”。

鲍威尔曾参加过越南战争， 1972 年至 1973 年在尼克松（ Richard Nixon）总统任内担任白宫研究员。

1987 年，他成为里根 (Ronald Reagan)总统的国家安全顾问，同时保有陆军中将衔。晋升四星上将后，他任美军参谋长联席会议主席，并指挥了1991年海湾战争，将当时侵入邻国科威特的伊拉克军队全部逐出。

（德新社等）

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