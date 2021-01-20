在选举争议和冲击国会事件的阴影下，拜登宣誓就任美国总统，并发表演讲。特朗普支持者所期待的“翻盘”最终没有出现，拜登则誓言成为“所有美国人的总统”。
（德国之声中文网）华盛顿特区从一周前开始就三步一哨五步一岗，二万五千民国民卫队的在国会内和周围街道进行安保工作。白宫周围布满了金属围栏，街道上设置了各种路障。市区中的许多商铺因为1月6日冲击国会的暴行而关门谢客，还在门上钉了模板，他们至今也没有开门。
1月19日，特朗普在YouTube上发表了一段视频，他仍然没有完全接受选举的失败，而且花费了大量时间来宣扬自己在位时的所谓政绩。在1月20日早晨，他和妻子一通离开了白宫，飞往佛罗里达州--他成了字1869年安德鲁约翰逊以来，第一位缺席继任者就职典礼的总统。
而原本说要在华盛顿特区和五十个州的首府进行游行和抗议的特朗普粉丝并没有出现，那些在网上集结想要推翻选举结果的粉丝们被各种社交媒体封闭账号，也被FBI调查。最后，前所未有的严格安保措施也没有发挥用武之地。
在就职前一天，拜登参加了悼念美国在新冠疫情中死亡的四十多万人的仪式。也因为疫情的肆虐，前往白宫的队伍首次被"虚拟游行"所取代。只有一部分人被允许进入国家广场见证他的宣誓仪式，而不是通常参加的数十万人。传统的庆祝活动也被取消。许多拜登的支持者也都支持他在抗疫情方面的谨慎举措，选择在电视上观看直播。
拜登总统发表了22分钟的就职演讲，他提到了两周前发生在国会的暴力事件，并且说"我们再次认识到，民主是宝贵的，民主是脆弱的"。同时，他还表示现在有许多的事情做，因为"在我们国家的历史中，很少有人遇到过更大的挑战，也很少有人遇到过像如今一样如此充满挑战和困难的时代。百年一遇的病毒潜入我们的国家，在一年中夺走的生命比整个二战还要多"。就像他之前许多次演讲中说的那样，他表示自己会成为替所有美国人服务的总统，而那些仍然保有异议的人，也可以保持异议，因为这是一个民主的国家。但是允许分歧的存在，并不等于他会支持分裂美国的举动。
而许多女性则会对哈里斯的就职印象深刻，因为她是这个国家选出来的第一位女性副总统，她会被历史记住，也会被许许多多的女孩们记住。因为从今天开始，这些女孩们就多了一个榜样，让她们被问起将来想要做什么职业的时候，她们可以说，想要像哈里斯那样，成为女副总统--因为天花板已经被打破了。
就职典礼上朗诵诗歌的Amanda Gorman则是另一位女性的榜样人物。22岁的她，是从小就有语言障碍的非裔女孩，在贫穷的社区出生，被单身母亲抚养长大。她今年刚刚从哈佛毕业，已经是美国首位青年桂冠诗人了。她也是历届总统就职典礼上进行朗诵的诗人中最年轻的。她的朗读感情充沛，虽然诗作内容中提到了悲伤和苦难，但强调了团结和治愈，带有年轻人的朝气和蓬勃。
这次就职典礼很快结束。拜登很快发了一条推特："真正的工作开始了。"而哈里斯就任后的第一条推特是："已经准备好（为美国）服务"。他们对面临的挑战众多，因为特朗普留给了他们一个内忧外患的烂摊子，美国民众前所未有地分裂，世界人民也不再将美国视为"民主的灯塔"。新冠疫苗的接种并不顺利，而新冠确诊案例仍然在节节攀升。就职典礼的一时风光不等于拜登政府的执政道路会一帆风顺。
而特朗普政府则在下台后，收到了第一份"大礼"：中国外交部21日凌晨宣布，决定对在涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的28名美国反华政客实施制裁，其中包括特朗普政府中的蓬佩奥、纳瓦罗、奥布莱恩、史达伟、波廷杰、阿扎、克拉奇、克拉夫特以及博尔顿、班农等。
中美这两个超级大国之间的关系会何去何从，仍然是全世界所关注的焦点之一。
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美国当选总统拜登1月20日宣誓就职意味着特朗普时代的结束，而后者成为百多年来首位拒绝出席继任者就任典礼的总统。拜登上任的第一天就任务满满。其他国家的领导人对拜登的就职也纷纷做出回应。