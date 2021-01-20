（德国之声中文网）华盛顿特区从一周前开始就三步一哨五步一岗，二万五千民国民卫队的在国会内和周围街道进行安保工作。白宫周围布满了金属围栏，街道上设置了各种路障。市区中的许多商铺因为1月6日冲击国会的暴行而关门谢客，还在门上钉了模板，他们至今也没有开门。

1月19日，特朗普在YouTube上发表了一段视频，他仍然没有完全接受选举的失败，而且花费了大量时间来宣扬自己在位时的所谓政绩。在1月20日早晨，他和妻子一通离开了白宫，飞往佛罗里达州--他成了字1869年安德鲁约翰逊以来，第一位缺席继任者就职典礼的总统。

而原本说要在华盛顿特区和五十个州的首府进行游行和抗议的特朗普粉丝并没有出现，那些在网上集结想要推翻选举结果的粉丝们被各种社交媒体封闭账号，也被FBI调查。最后，前所未有的严格安保措施也没有发挥用武之地。

在就职前一天，拜登参加了悼念美国在新冠疫情中死亡的四十多万人的仪式。也因为疫情的肆虐，前往白宫的队伍首次被"虚拟游行"所取代。只有一部分人被允许进入国家广场见证他的宣誓仪式，而不是通常参加的数十万人。传统的庆祝活动也被取消。许多拜登的支持者也都支持他在抗疫情方面的谨慎举措，选择在电视上观看直播。

拜登总统发表了22分钟的就职演讲，他提到了两周前发生在国会的暴力事件，并且说"我们再次认识到，民主是宝贵的，民主是脆弱的"。同时，他还表示现在有许多的事情做，因为"在我们国家的历史中，很少有人遇到过更大的挑战，也很少有人遇到过像如今一样如此充满挑战和困难的时代。百年一遇的病毒潜入我们的国家，在一年中夺走的生命比整个二战还要多"。就像他之前许多次演讲中说的那样，他表示自己会成为替所有美国人服务的总统，而那些仍然保有异议的人，也可以保持异议，因为这是一个民主的国家。但是允许分歧的存在，并不等于他会支持分裂美国的举动。

而许多女性则会对哈里斯的就职印象深刻，因为她是这个国家选出来的第一位女性副总统，她会被历史记住，也会被许许多多的女孩们记住。因为从今天开始，这些女孩们就多了一个榜样，让她们被问起将来想要做什么职业的时候，她们可以说，想要像哈里斯那样，成为女副总统--因为天花板已经被打破了。

就职典礼上朗诵诗歌的Amanda Gorman则是另一位女性的榜样人物。22岁的她，是从小就有语言障碍的非裔女孩，在贫穷的社区出生，被单身母亲抚养长大。她今年刚刚从哈佛毕业，已经是美国首位青年桂冠诗人了。她也是历届总统就职典礼上进行朗诵的诗人中最年轻的。她的朗读感情充沛，虽然诗作内容中提到了悲伤和苦难，但强调了团结和治愈，带有年轻人的朝气和蓬勃。

这次就职典礼很快结束。拜登很快发了一条推特："真正的工作开始了。"而哈里斯就任后的第一条推特是："已经准备好（为美国）服务"。他们对面临的挑战众多，因为特朗普留给了他们一个内忧外患的烂摊子，美国民众前所未有地分裂，世界人民也不再将美国视为"民主的灯塔"。新冠疫苗的接种并不顺利，而新冠确诊案例仍然在节节攀升。就职典礼的一时风光不等于拜登政府的执政道路会一帆风顺。

而特朗普政府则在下台后，收到了第一份"大礼"：中国外交部21日凌晨宣布，决定对在涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的28名美国反华政客实施制裁，其中包括特朗普政府中的蓬佩奥、纳瓦罗、奥布莱恩、史达伟、波廷杰、阿扎、克拉奇、克拉夫特以及博尔顿、班农等。

中美这两个超级大国之间的关系会何去何从，仍然是全世界所关注的焦点之一。

拜登的“美国史上最多元”内阁 多个“第一”的副总统 1月20日，卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris，中文名贺锦丽）与拜登一起宣誓就任美国副总统，并以此创了多项纪录：美国史上第一位女性、第一位黑人、第一位亚裔副总统。中国官媒《环球时报》曾指出，有中文名字并不代表“对中国友善”。 该报导指出，贺锦丽在担任参议员期间，对新疆、香港等问题都曾对中国持批评态度。

拜登的“美国史上最多元”内阁 国务卿布林肯——拜登的老朋友 安东尼·布林肯（Antony Blinken）曾在克林顿政府内任职，在奥巴马执政时期更是先后担任副总统拜登的国家安全顾问、美国副国务卿。他被认为是多边主义的支持者。在1月19日举行的参议院任命听证会上，布林肯表示，他认为特朗普对中国采取强硬态度是正确的，尽管他并不同意特朗普的所有做法。至于对台湾的关系，他指出，美国将会确保台湾有自我防卫的能力，他也希望台湾在世界上扮演更重要的角色。

拜登的“美国史上最多元”内阁 首位原住民部长 “一个像美国一样的内阁”，这是拜登对人民的承诺。 德布·哈兰德（Deb Haaland）被提名出任内政部长，一旦获得参议院的批准，她将成为美国历史上第一位来自美国本土原住民的部长。《华盛顿邮报》曾将拜登的这一历史性决定称作“美国政府与美国原住民关系的转折点”。

拜登的“美国史上最多元”内阁 首位非裔国防部长 实战经验丰富的退役将领劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）被指定为防长，或将成为美国首位黑人防长。除了参议院的批准，奥斯汀还需要获得国会的豁免权，因为他不符合退役军官接掌国防部须等退役满7年的规定。当19日被参议院问到下一届政府国防战略重点问题，奥斯汀表示：“中国是未来最大的威胁，因为中国正在崛起。”

拜登的“美国史上最多元”内阁 首位女性财政部长 和国防部一样，财政部此前也一直被牢牢掌握在白人男性手中。美联储前主席珍妮特·耶伦(Janet Yellen)被提名为财政部长意味着美国将迎来史上首位女财长。在19日回答参议院问题时，耶伦称中国为“我们最重要的策略竞争对手”。她指控中国用非法补贴、倾销、知识产权窃盗、低于市价的价格、树立对美进口壁垒等手段，“削弱美国企业”。

拜登的“美国史上最多元”内阁 首位拉丁裔国土安全部部长 亚历山德罗·马约卡斯（Alejandro Mayorkas）在奥巴马政府中主管移民局事务。在他的领导下，美国移民局实施了旨在暂缓驱逐遣返未成年非法入境者的Dreamer计划，为他们提供了获得工作签证的机会。现在他将主管国土安全部。马约卡斯出生在古巴，将成为担任此职务的首位拉丁裔人士。

拜登的“美国史上最多元”内阁 首位公开出柜的部长 现年38岁的政治新星皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg，图左）也创造了一个“史上第一”，他被提名为交通部长，有望成为美国首位公开出柜的同性恋部长（图右为其伴侣）。交通部的声望不及其它部门，但预计在拜登政府任期内，其重要性将得到提高。因为许多地方的基础设施年久失修，预计将会有一些重大的投资项目。

拜登的“美国史上最多元”内阁 首位女性情报首长 埃夫丽尔·海恩斯（Avril Haines）将成为首位担任美国国家情报总监的女性。海恩斯19日在审核她被提名资格的参议院听证会上说，美国情报圈会加强对中国的关注，将北京视为主要威胁。她呼应了拜登其他国安与外交政策提名人的说法，表示中国构成了难以对付的挑战，认为对中国的态度必须与时俱进，并在本质上符合今天所看到的中国格外独断与挑衅的现实。

拜登的“美国史上最多元”内阁 首位亚裔女性贸易代表 双亲来自台湾的移民二代戴琪 (Katherine Tai)被提名为美国贸易代表，将成为第一位担任这一职务的亚裔美国人和第一位有色人种女性。戴琪会说流利的中文并拥有处理与中国的贸易争端的经验。有分析人士认为，在出任美国贸易代表后，戴琪会在一定程度上延续其前任的对华“鹰派”作风。

拜登的“美国史上最多元”内阁 老将新用 除了多元化以外，“老将新用”是拜登提名内阁官员的另一大特点：例如，首次被升格为内阁级别的总统气候特使将由奥巴马第二任期的国务卿约翰·克里（John Kerry，图左）担任；而被提名的农业部长汤姆·维尔萨克（Tom Vilsack）也曾在奥巴马政府时期当了8年的农业部长 作者: 安静



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