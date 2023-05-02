美国印度将加强国防工业合作

（德国之声中文网）这份路线图是在美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)与印度国防部长辛格(Rajnath Singh)会晤时确立的。目前，华盛顿正在努力深化与新德里的关系，希望能够加强与全球最大的民主国家的军事与科技纽带，从而让后者成为亚太地区制衡中国的一个重要力量。

在此次美国国防部长访印后，印度总理莫迪计划在6月22日对美国进行国事访问，并与美国总统拜登举行会谈。这份国防工业合作路线图被认为有着重大意义，因为华盛顿通常对本国军事技术出口有着非常严格的管控。

印度空军的俄制苏30战斗机

不再依赖俄罗斯？

印度国防部披露，两国防长的会谈"特别聚焦于寻找加强工业合作的方式"，双方将寻找机遇"共同研发新技术、共同生产现有以及新型装备，并促进两国国防产业初创企业之间的合作"。印度国防部在声明中还表示，旨在实现上述目标的路线图将指导今后几年的政策方向。

印度是全球最大的军火进口国，其近一半军火依赖俄罗斯。6月5日开始访问印度的德国国防部长皮斯托利乌斯(Boris Pistorius)在接受德国之声专访时也说，长期而言，"印度如此依赖俄罗斯供应军火，这不符合我们的利益。所以我们必须考虑我们能做些什么。"

近年来，印度正在努力实现军火多样化，从美国、法国、以色列等国引入新装备。新德里方面还希望全球军火商与印度厂商合作，在印度当地生产以满足本国所需、进而出口。德国国防部长就透露，德国军工企业代表也将与他一同前往印度。

根据6月5日的印美两国防长会谈成果，拜登政府将签署一份协议，允许美国通用电气公司在印度境内生产发动机，以供印度军机使用。

奥斯汀还透露，他与辛格讨论了如何加强信息共享、改善海洋合作的新措施，这也包括水下领域。美国国防部长说，美印防务伙伴关系很重要，因为"我们面临一个迅速变化的世界；我们看到来自中国的霸凌和胁迫、俄罗斯对乌克兰的侵略，试图用武力重划边界并威胁国家主权，还有恐怖主义、气候变化等跨越国界的共同挑战。"

奥斯汀呼吁"民主国家现在必须团结行动，不仅仅是围绕我们的共同利益，也应该围绕共同价值观。"

（路透社等）

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