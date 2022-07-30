美国、印尼携手日新澳展开「超级神鹰之盾」联合军演

（德国之声中文网）数千名印尼和美国士兵周一（8月1日）开始了为期两周的联合军事演习，华盛顿表示，演习旨在推进「区域合作，支持自由和开放」的亚太地区。美国及其亚洲盟友对中国在太平洋地区越来越强硬的态度表示日益关切，但华盛顿称，尽管演习规模将大幅超越以往，但本次演习并不针对任何国家。

日本首次参加

澳大利亚、新加坡以及日本的部队也将加入这场至少有4000名士兵的军演，日本是首度参加被称为「超级神鹰之盾」（Super Garuda Shield）的年度演习。

演习将在印尼西部的苏门答腊岛和廖内群岛进行。参加演习的美军指挥官史密斯少将（Major General Stephen G. Smith）向法新社记者表示：「这确实是一次建立信任、团结、相互理解、提高应对能力的演习。」他强调：「因此，这确实是一次军事演习，而不是对任何一方的威胁。」

中美关系紧张

本次演习适逢美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）率领国会代表团前往亚洲地区，事前传出她有可能顺道访问台湾，此消息引起视台湾为其领土的中国不满。北京政府多次警告美国：若佩洛西前往台湾，将会产生严重后果，佩洛西的团队则从未正面回应传言。

美国总统拜登和中国国家主席习近平上周四举行了电话会谈，在谈到台湾议题时双方各自表态。根据中国外交部在通话后发布的声明，习近平表示：「我们坚决反对『台独』分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的『台独』势力留下任何空间。民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点。」另一方面，白宫表示，拜登告诉习近平，美国的台湾政策没有改变，华盛顿强烈反对任何一方尝试改变现状或破坏台湾海峡和平与稳定。白宫指出，这次安排已久的通话是政府努力深化与中国的沟通渠道和「负责任地处理我们的分歧」的一部分。

拜登和习近平上周四进行电话会谈

这次「超级神鹰之盾」演习预计从8月1日开始至8月14日，其中包括陆军、海军、空军和海军陆战队演习。除了主要参与国之外，加拿大、法国、印度、马来西亚、韩国、巴布亚新几内亚、东帝汶和英国将作为观察员国参加。

（综合报导）

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