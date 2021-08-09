美国卫生官员：准备9月底开打加强针

（德国之声中文网）美国卫生官员周三（8月18日）宣布让所有美国人接种新冠肺炎加强针的规划，并预计将从9月20日那周开始施打，以在Delta变种病毒病例激增丶疫苗效力下降的状况下加强保护力。

美国疾病管制与预防中心（CDC）主任和其他高层卫生官员呼吁人们在接种辉瑞（Pfizer）或莫德纳（Moderna）第二针疫苗的8个月后，再增加一剂加强针。

CDC主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）说：「我们的计划是保护美国民众，并在变种病毒面前保持超前部署。」CDC引用了大量的研究证实疫苗正在失去优势，而具高度传染性的变种病毒正在蔓延。

卫生官员说，接受单剂强生（Johnson & Johnson）疫苗的人也可能需要额外的注射，但他们还在等待更多的数据。

官员们说，在任何加强针计划启动之前，美国食品药品监督管理局（FDA）以及CDC的一个咨询小组将需要评估额外剂量的安全性和有效性。

「我们有责任给予最大程度的保护。」美国总统拜登在白宫说，额外的疫苗施打剂量也是「保护我们免受可能出现的新变种病毒影响的最佳方式」。

美国目前的新冠肺炎病例数和死亡人数皆是全球最高。随着Delta变种的流行，美国每日病例从7月初的不到1万例，飙升到8月的15万例以上，新病例中也包括一些接种过疫苗的人。

根据美国疾病管制与预防中心数据，18岁以上的美国人当中，有超过72%的人已经施打了至少一剂疫苗，近62%已经完全接种; 在总人口中，59.9%的人已经施打了至少一剂疫苗，50.9%的人已经完全接种。

养老院居民将是第一批

此消息宣布的同一天，拜登政府表示，它将要求养老院强制为工作人员接种疫苗，这样养老院才能继续接受联邦基金。尽管老年族群受感染后的死亡风险较高，目前仍有数十万养老院的工作人员没有接种疫苗。

官员们表示，疫苗对感染的防护随着时间的推移而减弱是「显而易见的」，他们也注意到以色列的情况正在恶化，那里的重症病例有所增加，而且其中许多是已经接种过疫苗的人。

他们说，美国需要在这个问题变得更加严重、并开始导致疫苗接种者住院和死亡人数增加之前超前部署。

美国传染病学专家福奇(Anthony Fauci）说，从冠状病毒获得的一个关键的一课是，最好是「领先它而不是追赶它」。

第一批加强针将用于美国最初接受疫苗接种的第一顺位族群：养老院居民丶健康医疗工作者和有潜在身体健康状况的人。卫生官员可能会建议加强针所施打的疫苗品牌应与最初接种的相同。

纽约大学朗格尼健康中心的穆里根（Mark Mulligan）博士对这项计划表示欢迎，他说：「领导力的一部分，就是即便在没有所有数据的情况下，也能够透过周遭情况做出艰难的决定。在我看来，这正是他们所在做的事情。」

发展中国家疫苗仍不足

不过，世界卫生组织的一些顶级科学家反对美国的计划，指出贫穷国家在最初几轮注射中都没有得到足够的疫苗。

世界卫生组织的首席应变专家莱恩（Mike Ryan) 博士说：「我们计划向已经有『救生衣』的人发放额外的『救生衣』，但我们却让其他人在连一件『救生衣』都没有的情况下被淹死。」

世卫组织的顶级科学家斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）博士指出现有证据并没有表明每个人都需要接种疫苗加强针。她警告，若没有让发展中国家的数十亿人接种疫苗，可能会促进新变种的出现并导致 「更可怕的情况」。

美国公共卫生局局长穆尔西（Vivek Murthy）拒绝了美国必须在 「美国和世界之间」做出选择的说法，他说，「我们清楚地看到我们对两边的责任。」

白宫官员指出，美国已经向80个国家捐赠了1.15亿剂的疫苗，超过了所有其他国家捐赠的总和。他们说，美国有足够的疫苗来为自己的人口发放加强针。

现阶段，以色列已经在为50岁以上的人提供加强针，而欧洲的监管机构也在研究这个想法。

第三针可能带来更多疑虑

上周，美国卫生官员建议为一些免疫系统较弱的人注射第三针，比如癌症患者和器官移植者。而向所有美国人提供加强针，将是美国历史上最大的疫苗接种运动的另一项里程碑。

但也有一些专家担心，要求施打加强针可能会加强一些人对疫苗的反对，对疫苗有效性持疑虑的民众心中会产生更多的怀疑。

有迹象表明，人体对疫苗的免疫反应会逐渐消失，就像接种其他疫苗一样。但，疫苗对Delta变种病毒的保护也可能不如对原始病毒的保护好，科学家们仍在试图回答这个问题。

官员们说，8个月是根据当前疫苗对重症的保护率可能下降的时间做出的判断。穆尔西说：「这个数字没有什么神奇之处。」

新冠疫情爆发近20个月来，已经造成62万美国人死亡。就在美国总统拜登于7月4日宣布该国已从全球新冠疫情当中「独立」出来的几周后，美国南部和西部部分地区的急诊室再次不堪负荷。

在宣布加强针的消息时，CDC公布了在Delta病例激增期间进行的一些研究，指疫苗在重症预防上仍然非常有效，但其预防感染的能力正明显下降。

其中一项研究调查了近15000家养老院和其他长期护理机构居民的新冠肺炎感染报告。它发现辉瑞和莫德纳疫苗预防感染的有效性从3月丶4月和5月初的大约74%，下降到6月和7月的53%。研究人员说，需要做更多的研究来确定是否有更高的重症感染发生率。

科学家仍在研究住院或死亡人数增加的情形，作为可能需要加强针的必要指标。

（美联社丶路透社）

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