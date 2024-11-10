美国南卡罗来纳州：数十只猴子仍在逃亡

43只猕猴从美国南卡罗来纳州的研究设施中集体逃亡。官方表示，这些灵长类动物不会对公众健康构成威胁。

（德国之声中文网）美国南卡罗来纳州当局周六（11月9日）发布消息称，从本地一家研究机构的设施中逃跑的43只猕猴中的一只已被找到。

据当地官员透露，周三，位于耶马西镇的公司Alpha Genesis的一名员工给猴子喂食并例行检查，未能将门完全锁上，导致这些猕猴集体逃跑。

Alpha Genesis公司利用猴子进行临床试验，包括脑部疾病治疗，声称拥有全美最大规模之一的非人灵长类动物实验室。

而该设施正是为了医学测试和研究而饲养这些灵长类动物的场所。

耶马西警方表示，许多逃走的猴子仍在该设施附近活动，它们会跳过围栏并向工作人员鸣叫。这些灵长类动物与人类的持续互动被警方认为是一个积极的迹象。

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在逃猴子不会对公众健康构成威胁

Alpha Genesis公司首席执行官格雷格·韦斯特加德（Greg Westergaard）表示，他的团队将继续努力找回所有在逃动物。

这些逃跑的猕猴都是雌性，每只体重约7磅（3公斤）。Alpha Genesis公司、联邦卫生官员和警方都表示，这些猴子不会对公众健康构成威胁。

然而，警方仍然敦促公众远离该设施周边区域，以免惊吓到这些灵长类动物。警方声明中说：“如果您看到任何余下的这些灵长类动物，请拨打911报告并避免靠近或与它们互动。”

在南卡罗来纳州博福特县摩根岛，一只成年猕猴抱着一只幼崽。这张照片摄于2024年9月20日。 图像来源: Drew Martin/The State/TNS/ABACA/picture alliance

为什么会饲养猕猴？

Alpha Genesis公司饲养这些猴子，是为了向全球的医学及其他研究人员出售。猕猴的DNA与人类相似度约为93%，尽管它们在约2500万年前已从猿类家族分化出来。

猕猴是地球上最被研究得最多的动物之一。该物种的首次研究发表于1893年。到1925年，卡内基科学研究所建立了猕猴繁殖基地，用以研究类人动物的胚胎学和生殖问题。

动物权利团体指出，该物种被用于研究疫苗、器官移植以及婴儿与母亲分离的影响。

猕猴受欢迎的原因之一是它们数量众多。它们分布范围广泛，从阿富汗和印度延伸到越南和中国。

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