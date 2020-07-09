美国单日确诊破纪录 专家急吁暂停解禁

据约翰·霍普金斯大学的统计，美国最近24小时内新冠确诊病例增加65000例。公共卫生权威专家、政府顾问福奇称美国面对“最可怕的噩梦”。
（德国之声中文网）传染病专家福奇（Anthony Fauci）认为，美国疫情发展到如此糟糕的状况，原因之一是政界意见纷争阻碍了协调一致的防疫行动。一些联邦州过早解除了限制措施。福奇特别建议南部和西部疫情最严重的各州，如佛罗里达、德克萨斯、亚利桑那和加州不要实施解禁计划。
对此特朗普的反应是："福奇是个好人，但他犯了不少错误"，他在接受福克斯电视台采访时说，专家在很多事情上都犯了错误。
特朗普数月来一直在催促各地尽快重启经济。因为他将强有力的经济视为自己在今年11月大选中争取连任的最有力支撑理由之一。
在美国《国会山报》举办的一场活动上，福奇表示，鉴于其易于传染的特点，新冠病毒犹如"最可怕的噩梦"，这种病毒在人际传播的效率"不同一般"。他建议受到尤其受到冲击的联邦州暂停执行解封计划。
福奇指出，今年3月美国疫情达到第一个高峰以来，每日新增确诊人数一直在2万以上。尽管如此，南部一些州很快就放松了限制措施。新冠病毒带给人们的一大挑战是，许多感染者虽然没有症状，却可以把病毒传染给他人。
福奇是美国国立过敏症和传染病研究所所长、白宫新冠防疫工作组成员。上周他在国会出席听证时警告，如果不采取果断的措施，美国全国的日平均新增感染人数可能攀升到10万人。美国目前新冠病毒感染的累计确诊人数已超过310万，已有13.3万人死亡新冠疾病。
叶宣/达扬（法新社、德新社）
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