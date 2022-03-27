美国协助中国调查东航波音客机空难

（德国之声中文网）美国国家运输安全委员会（NTSB）4月1日 告诉路透社，正在华盛顿的实验室帮助中国民用航空局从中国东航5735航班下载驾驶舱录音数据。

北京此前决定，向华盛顿寄送关键证据以寻求帮助。这显示出相关调查对中方而言的紧迫性。目前中美两国在众多问题上存在分歧。

该航班于3月21日坠毁在中国广西梧州山谷，机上132人全部罹难，这成为中国28年来最大空难。

救援人员3月27日已经在飞机残骸中找到第二个黑匣子--飞行数据记录器。该航班的第一个黑匣子在3月23日被发现，应为驾驶舱语音记录器。

驾驶舱语音记录器能向调查人员提供该航班当时3名飞行员之间通信的详细信息。

有关空难和航空安全的10个事实 970人遇难 2014年是民航史上空难死亡人数最多的一年，总共有970人在空难中丧生。图为马航MH17航班在乌克兰东部的坠机现场。

有关空难和航空安全的10个事实 都是马来西亚的航空公司 2014年最为严重的三起空难，分别来自马航以及亚航，都是马来西亚的航空公司。图为今年3月2日，失事的亚航QZ8501航班的机翼残骸运送至印尼雅加达港。

有关空难和航空安全的10个事实 民航旅客增长1.7亿 根据国际民航协会IATA的数据，2014年，全球民航共运送了33亿旅客。较上一年增长了1.7亿。图为阿联酋航空公司以及澳洲航空公司的空客A380客机编队飞越悉尼上空。

有关空难和航空安全的10个事实 尤伯林根空难 在过去40年中，发生在德国的最严重的航空事故是2002年的尤伯林根空难，两架飞机在高空相撞，总共有118人丧生。原因则是空管部门工作失误。图为空难十周年时，坠机地点的悼念活动。

有关空难和航空安全的10个事实 特内里费空难 全球航空史上死亡人数最多的空难发生在1977年，荷兰皇家航空的一架客机在西班牙特内里费岛机场起飞时与一架泛美航空的客机在跑道上相撞，583人丧生。图为机场跑道上烧得面目全非的两架飞机残骸。

有关空难和航空安全的10个事实 9·11恐怖袭击 而造成地面死亡人数最多的空难发生在2001年9月11日。当天一共有4架飞机因恐怖分子劫机坠毁在美国纽约、华盛顿、宾夕法尼亚，机上总共死亡265人，地面死亡人数超过2700人。

有关空难和航空安全的10个事实 马航MH17遭击落 2014年的马航MH17空难也是一起尤为悲剧性的事件。客机在飞越乌克兰上空时，被导弹击落，298人丧生。事件初步报告称，飞机被“高动能物体”击中。

有关空难和航空安全的10个事实 大型航空公司更安全 大型航空公司较少发生空难。而使用小型飞机运营的区域航线的事故率则相对较高。图为2012年12月，德国黑森州的两架小型飞机相撞坠机现场，事故造成机上6人丧生。

有关空难和航空安全的10个事实 增长的民航市场 全球航空市场正不断增长。据国际民航协会IATA的预测，20年后，每年的航空运输人次将达到73亿，是2014年的两倍。图为空客新一代中短程客机A320neo去年9月完成首次试飞。

有关空难和航空安全的10个事实 每100万次飞行空难发生率0.23% 国际民航协会IATA还指出，如果一个人每天进行一次航空旅行，那么在14000年的时间段内，他只会遇到1次空难。 作者: Volker Wagener / 文山



周五（4月1日）上午，美国国家运输安全委员会表示，一个由3名专家组成的小组已前往中国协助坠机调查。 该机构表示，“调查人员将依据类似于北京奥运会的安全规程，限制同非调查人员之间的互动，以保障他们无需隔离即可立即工作”。

团队中包括NTSB高级航空事故调查专家、美方认证的代表席尔瓦女士（Sathya Silva ）。

NTSB发言人表示，美国团队乘坐的是商业航班。目前尚不清楚，该团队是否会前往坠机现场、以及在中国停留多长时间。有消息称，协助调查工作可能需要数周时间。NTSB还表示，波音公司亦派出了一小型团队赴中国、协助中方调查。

中国航空监管机构旗下的CAAC News周六宣布，由7名调查员和技术顾问组成的NTSB小组已抵中国。

根据国际协议，鉴于失事飞机是由美国设计和制造，NTSB从一开始就有权参与相关调查。

本周四，中国官方媒体报道说，习近平主席在中国最高决策机构会议上表示，应尽快确定坠机原因。

官方媒体在报道中说，由7人组成的中共中央政治局常委会会议要求，必须以公开、及时和透明的方式发布有关坠机事件的信息。

根据该报道，当局还要求开展全国安全检查，尽可能防止安全事故发生。报道说，若查证事故确因疏忽而发生，则不仅当事人会受处罚，相关高级官员也将接受调查。

（路透社）

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