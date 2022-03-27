美国协助中国调查东航波音客机空难

美国国家运输安全委员会日前透露，正协助中国调查人员从失事的东航波音737-800客机下载驾驶舱录音数据，并已派出一调查小组前往中国，协助查明此次空难原因。
（德国之声中文网）美国国家运输安全委员会（NTSB）4月1日 告诉路透社，正在华盛顿的实验室帮助中国民用航空局从中国东航5735航班下载驾驶舱录音数据。
北京此前决定，向华盛顿寄送关键证据以寻求帮助。这显示出相关调查对中方而言的紧迫性。目前中美两国在众多问题上存在分歧。
该航班于3月21日坠毁在中国广西梧州山谷，机上132人全部罹难，这成为中国28年来最大空难。
救援人员3月27日已经在飞机残骸中找到第二个黑匣子--飞行数据记录器。该航班的第一个黑匣子在3月23日被发现，应为驾驶舱语音记录器。
驾驶舱语音记录器能向调查人员提供该航班当时3名飞行员之间通信的详细信息。
周五（4月1日）上午，美国国家运输安全委员会表示，一个由3名专家组成的小组已前往中国协助坠机调查。 该机构表示，“调查人员将依据类似于北京奥运会的安全规程，限制同非调查人员之间的互动，以保障他们无需隔离即可立即工作”。
团队中包括NTSB高级航空事故调查专家、美方认证的代表席尔瓦女士（Sathya Silva ）。
NTSB发言人表示，美国团队乘坐的是商业航班。目前尚不清楚，该团队是否会前往坠机现场、以及在中国停留多长时间。有消息称，协助调查工作可能需要数周时间。NTSB还表示，波音公司亦派出了一小型团队赴中国、协助中方调查。
中国航空监管机构旗下的CAAC News周六宣布，由7名调查员和技术顾问组成的NTSB小组已抵中国。
根据国际协议，鉴于失事飞机是由美国设计和制造，NTSB从一开始就有权参与相关调查。
本周四，中国官方媒体报道说，习近平主席在中国最高决策机构会议上表示，应尽快确定坠机原因。
官方媒体在报道中说，由7人组成的中共中央政治局常委会会议要求，必须以公开、及时和透明的方式发布有关坠机事件的信息。
根据该报道，当局还要求开展全国安全检查，尽可能防止安全事故发生。报道说，若查证事故确因疏忽而发生，则不仅当事人会受处罚，相关高级官员也将接受调查。
（路透社）
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