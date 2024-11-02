美国华盛顿州动用国民警卫队预防大选骚乱

再过三天，美国就将举行总统大选。鉴于2020年选举后特朗普拒绝承认败选、且其支持者还冲击国会引发骚乱，美国西北部的华盛顿州已经决定在今年选举日前后出动国民警卫队防患未然。与此同时，人权组织则抨击美国两党皆在移民等选战热点议题上侵犯人权。

（德国之声中文网）华盛顿州长英斯利(Jay Inslee)在一封公开信中表示，鉴于今年大选期间潜在的暴力活动以及非法活动之风险，“我将确保我们做好完全的准备。”根据他的命令，该州的国民警卫队人员已经进入了待命状态。

就在本星期早些时候，华盛顿州已经有部分选票箱遭到了纵火袭击。英斯利称，纵火案已经导致数百张选票被损毁。在华盛顿州，选民可以提前投票。根据美国佛罗里达大学的学者统计，全美国目前已有超过200万选民提前投票。

华盛顿州长英斯利(2017年资料图) 图像来源: picture-alliance/AP Photo/T. S. Warren

移民议题成焦点

目前，美国选战进入了白热化阶段，内政方面的一大焦点是移民问题。特朗普时常对外来移民出言不逊，称他们为“入侵者”、“禽兽”、“毒贩”、“强奸犯”，扬言要在当选后实施美国历史上最大规模的驱逐行动。但现总统拜登实行的移民政策也并不完全符合人道主义标准：就在今年夏天，他出台了更加严格的庇护法规，允许当局在未经事先处理的情况下就拒绝避难申请。民主党候选人卡玛拉·哈里斯也计划在当选后对非法越境者实施5年禁令。分析人士指出，美国的农业、食品加工等领域高度依赖外来移民劳动力，其中不乏所谓的非法入境者；如果贸然实施更为严格的移民法规，很有可能威胁到美国的食品供应。

美国联邦调查局、网络安全办公室、国家情报总监办公室则在11月1日发表声明称，一段海地移民声称已在提前投票期间多次投票的视频“完全是俄罗斯特工捏造的”，系“俄罗斯试图对美国选举公正性提出毫无根据之质疑并造成美国人民分裂”。不过，俄罗斯驻美国大使馆则称，美国情报部门的指控毫无依据。

人权组织“大赦国际”则警告美国在外来移民等问题上侵犯人权。该组织指出，美国曾经立志在人权和法治领域成为全球榜样，但是特朗普在当年任总统期间对“严重侵犯人权现象”负有责任；而即将卸任的拜登总统也违反了人权标准。“无论谁赢得大选，重要的是要让人权再次成为美国政治决策的决定性标准。”

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

争取到美国阿拉伯裔选民的支持 贺锦丽能做到吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video