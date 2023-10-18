美国升级对华芯片出口禁令 中国批“单边霸凌”

（德国之声中文网）美国政府计划停止向中国出口由英伟达（NVIDIA）及其他公司设计的更先进人工智能芯片，以阻止北京获得美国尖端技术加强其军力。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）周二（10月17日）表示，新规定弥补了去年10月发布的法规中的漏洞，并且可能“至少每年更新一次”。“此次更新的规定将提高我们管制的有效性，并进一步切断规避限制的途径。”

新规定将于30天内生效，进一步扩大了对先进芯片和芯片制造设备的出口限制，并将中国芯片制造商摩尔线程（Moore Thread）和壁仞科技（Biren）列入实体清单。

随着ChatGPT的推出，人们注意到人工智能的强大力量，进一步关闭供应链的呼声也随之高涨。华为发布的新款智能手机采用了功能强大的国产先进芯片，这一消息也引起了华盛顿的警觉。

雷蒙多表示，其目标是限制中国获得“先进半导体，这些半导体可以推动人工智能和对（中国）军事应用至关重要的复杂计算机的突破”，并强调政府无意在经济上伤害北京。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 华为突然发售“史上最强大的Mate手机” 8月29日，华为公司在未进行任何大型推介和广告的情况下，突然提前宣布销售最新的旗舰手机Mate 60 Pro，售价为每台6999元人民币。华为原本的计划是9月12日在上海发布Mate 60系列手机。华为称，这是“史上最强大的Mate手机”，采用鸿蒙4.0操作系统和盘古人工智能大模型，同时是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。华为虽然没有公布任何有关手机芯片的信息，但大量网络博主在社交媒体上分享的速度测试视频显示，Mate 60 Pro的下载速度超过了顶级5G手机，表明它至少是处在旗鼓相当的水平上。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 访问中国的美国“压轴官员”——雷蒙多 华为发布最新旗舰手机Mate 60 Pro的前一天，美国商务部长雷蒙多抵达北京，开始对中国展开为期四天的访问。雷蒙多在美国大使官邸举行的招待会上对美国商界代表说，“我想明确一点，在事关国家安全的问题上，我们不会妥协或谈判。但这次应该是一次对话，我们将在对话中增加透明度，明确我们在做什么。”雷蒙多和中国商务部长王文涛在长达4小时的会晤中，双方同意两国就经济和商业问题建立新的沟通渠道。《华尔街日报》指出，美中商务部长会晤达成的协议旨在“缓解华盛顿去年10月采取措施限制对华出口先进半导体和设备之后出现的紧张局势”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国全面封杀华为 美国从2019年开始对华为采取一轮轮限制措施，封堵其获得最先进机型所必需的芯片制造工具的渠道。2020年5月，美国商务部宣布，在全球范围内阻止向华为供应芯片。三个月后又加码封杀华为，要求半导体厂商凡包含美国技术和软件研发制造，都要获美国政府许可，才可以向华为及其供应商供货，此举目的在于阻止华为藉第三方取得美国芯片。去年年底曾一度有报道称，华为用于制造智能手机的高阶芯片库存已经用尽，在芯片遭美国断供下，华为恐被迫退出全球智能手机市场。根据Counterpoint Research的数据，在美国实施制裁时，华为在全球智能手机市场的份额为12%，但去年已降至2%。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 雷蒙多惨遭中国网民恶搞 2019年，美国对华为实施制裁、限制其获得先进制程芯片以来，华为基本上一直在销售4G手机。但是新推出的Mate 60 Pro拥有类似5G的速度和功能，令人大吃一惊。美国商务部长雷蒙多访华期间华为推出新款手机，《纽约时报》评论称，“它发布的时机可能不是巧合。美国遏制北京获取先进芯片能力的工作一直是由商务部主导的，雷蒙多此行相当一部分时间在向中国官员解释美国打压行动的理由”。大量中国网民更是在雷蒙多社交媒体官方账号下张贴处理过的图片。这些被恶搞的图片大多是雷蒙多拿着华为新手机，旁边写着“我是雷蒙多，这次我为华为代言”和“华为手机大使雷蒙多”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国离产业自主更近一步？ 专业调研机构TechInsights与彭博社拆解研判，华为新机除了韩国SK海力士的快闪内存之外，其余部件几乎全是“中国制造”，而且许多都来自鲜为人知的中国企业，例如射频前端模块用的是北京“昂瑞微电子”，卫星通讯解调器则来自北京“华力创通”，射频收发器则属于“广州润芯”信息技术公司。至于芯片，TechInsights认定是由海思设计，并由中芯以7纳米米制程生产出来。该机构分析师哈奇森（Dan Hutcheson）表示，中国半导体产业确实有进展，也显示中国芯片技术能力的韧性，使其得以不依靠最先进的EUV就达到7纳米制程。事实上，该机构去年的报告便曾指出，中芯已能借7纳米制程生产比特币“挖矿”用的芯片。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 沙利文：美国应继续实施“小院高墙”政策 9月5日，白宫国家安全事务助理沙利文在记者会上就华为推出Mate 60系列手机表示，在未获得关于其所搭载芯片的确切信息之前，不会发表评论，“无论如何，它告诉我们的是，美国应继续实行‘小院高墙’的技术限制措施，这些限制措施只侧重国家安全问题，而不是更广泛的商业脱钩问题。这就是我们的重点所在。无论结果如何，我们都会继续这样做”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国议员呼吁停止向华为和中芯出口所有技术 据路透社报道，9月6日，担任美国众议院“中国特别委员会”主席的共和党议员加拉格尔（Mike Gallagher）呼吁美国商务部停止向华为和中芯出口所有技术。他在一份声明中表示：“已经到了向华为和中芯国际停供所有美国技术出口的时候了，要清晰表明，任何藐视美国法律并危害我们国家安全的公司都不得获取我们的技术。”美国众院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）也表达类似观点，称中芯“看起来的确”违反了美国制裁、一直试图取得美国的知识产权。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国外交部：制裁打压只会增强中国的决心和能力 9月8日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，美国政府已经开始对用于华为最新手机的芯片展开调查。对此，中国外交部发言人毛宁表示：“我们一贯反对将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家安全概念。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。”

华为重返5G手机市场，美国大意了？ ASML CEO：更多出口限制会逼迫中国人加强创新 荷兰光刻机巨头ASML的首席执行官温宁克（Peter Wennink）近日在接受荷兰电视节目“Nieuwsuur”采访时说，完全孤立中国将是“无望的”，这会“迫使”中国加强创新。他说：“中国有14亿人，而且聪明人很多，他们能想到我们未想到的解决方案。我们是在迫使他们提升创新能力。”荷兰政府最新芯片出口管制措施9月1日正式生效，按照美荷双方此前的说法，这项针对中国的限制措施，旨在防止技术被中国用于增强军事力量。温宁克表示，他担心荷兰政府会在美国的“坚持”下采取更多的出口管制措施。有传闻称，上海微电子正在致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国禁止政府工作人员在工作场所使用iPhone 美国《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国中央政府机构工作人员被要求不得在工作中使用包括iPhone在内的外国品牌手机，也不得将这类手机带进办公场所。报道指出，禁止政府工作人员在工作场所使用外国品牌的手机是中国政府为减少对外国技术的依赖和加强网络安全而采取的最新措施，也是在限制敏感信息流出中国的背景下出台的。由于苹果公司将在9月13日举行iPhone 15系列手机发布会，因此也有看法认为，中国政府选择此一时机宣布禁止政府工作人员使用iPhone手机是向苹果“插刀”，表达对美国制裁的不满。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 苹果手机遭双重狙击 《华尔街日报》报道中国禁止政府工作人员使用苹果手机的消息后，苹果公司股价较上周三（9月6日）开盘水平已累计下跌超过6%，市值缩水约1,900亿美元。同期纳斯达克综合指数仅下跌2%。中国是苹果公司的第三大市场，在该公司2022年3940亿美元的总收入中占19%。中国也是苹果公司最大的增长引擎。2021年，苹果公司在华业务增长了近70%，远高于其前两大市场美洲和欧洲的增速。华为新款手机已经上市就被抢购一空，这也意味着华为有可能会夺回早先在中国市场被苹果公司抢走的用户。投资公司Oppenheimer的分析师Martin Yang表示，由于华为新手机的推出，苹果公司2024年的iPhone出货量可能减少1000万部。



中国批美严重破坏国际经贸秩序

对于美国收紧半导体出口管制，中国商务部发言人周三回应称：“美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中方对此强烈不满，坚决反对。”

中国商务部称，半导体产业高度全球化，美方不当管制严重阻碍各国芯片及芯片设备、材料、零部件企业正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。该部门呼吁美国，尽快取消对华半导体出口管制。

中国外交部发言人毛宁此前表示，中方已多次就美国对华芯片出口管制表明立场。“美方应当停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止扰乱全球产供链稳定。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。”

阻中国军事发展

人们对美国技术在中国军方现代化进程中发挥的作用日益担忧。新措施表明拜登政府正在努力减缓芯片和芯片制造设备流入中国的速度。

路透社6月报道称，被美国法规禁止的人工智能芯片可在中国深圳华强北电子区的供应商购买到。

乔治城大学安全与新兴技术中心（CSET）2022年6月的一份报告显示，2020年为期八个月的时间里，中国军方招标采购的97个人工智能芯片中，几乎全部是由美国公司英伟达、赛灵思、英特尔和美高森美设计的。

英伟达在周二发布的声明中表示，新规定“可能会影响公司及时完成产品开发，支援相关产品现有客户，或向受影响地区以外客户提供相关产品的能力”。该公司补充说，这些规定甚至可能 “要求公司将某些业务从一个或多个已确定的国家转移出去”。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ "中国芯" “中国芯”的提法在2000年代初就已开始传播。背景是中国在芯片方面长期依赖进口，缺乏自主研发能力的状况，令领导层对半导体领域的科技依赖性感到担忧，计划提升芯片设计、制造封测和装备材料产业链能级。在新的产业政策推动下，出现了一批集成电路研发创新机构。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 浮夸造假 2006年的“汉芯”造假丑闻，给这场轰轰烈烈的科技创新运动蒙上了一层阴影。上海交通大学微电子学院院长、汉芯科技有限公司总经理陈进被查出在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为。这一事件所凸显的急功近利的浮夸现象，始终伴随中国芯片产业的发展。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ “大基金”投入巨资 2014年，中国国务院公布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，成立扶持芯片产业的“大基金”。 第一期募资1387亿元，2019年二期募资2041.5亿元，2023年推出的第三期规模扩大至3000亿元。受资助的公司包括中芯国际和长江存储等龙头企业。但一些分析人士指该基金主要在幕后运作，投资标准不够透明；此外技术创新的进展可能被夸大，许多投资未能取得成果。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 为了不被“卡脖子” 2020年以来，美国逐步扩大对中国的芯片制裁，并联手日本、荷兰等国，更大范围封锁半导体制造设备输入中国，例如荷兰ASML公司生产的极紫外线（EUV）光刻机。中国欲实现半导体自给自足的意愿更加迫切。在响应习近平号召解决"卡脖子"技术问题的“造芯”运动中，一再出现资金使用不当和烂尾项目。2022年的芯片产业反腐风暴中，多名芯片大企业高管被调查。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 华为、中芯实现突破？ 2023年8月，被美国“断供”芯片的华为推出新款手机Mate 60 Pro (图)。专业机构拆解分析判断该手机使用的是华为海思设计、中芯国际（SMIC）制造的“麒麟9000s”7纳米芯片。虽然在去年就有报道称中芯“制造”出了7纳米芯片，但业界人士分析，这次仍是通过14纳米制程重复曝光生产出7纳米芯片，而这种工艺决定了其产量和良品率不高，但成本高，尚达不到批量生产的要求。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 改变游戏规则的新技术？ 2023年9月底，香港《南华早报》报道，中国科学家计划构建一个由粒子加速器驱动的巨型芯片工厂。这项新技术如果成功，将有可能使中国在半导体芯片行业中超越美国的制裁，走上芯片自产的道路。报道称，这一雄心勃勃的项目突显了中国在科技创新方面的决心，并预示着半导体行业可能出现的巨大转变。但中国整体经济面临的巨大下行压力，也将给芯片科研进行融资的过程带来了不小的阻碍。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 道阻且长 依靠自己的力量建立先进的芯片产业链需要巨大投入，但又非仅靠资金就能实现。财经专栏作家刘远举曾在FT中文网撰文指出，“芯片行业仅仅跟随性发展，就涉及巨大的投资。若要站在世界领先水平，更需要大量的研发投入，这些研发投入大、见效慢、周期长、且充满风险。这需要给企业家以长远而稳定的预期；建立完善的知识产权保护体系；透明、公开的科研体系，远非一蹴而就之事。”



在宣布加强限制时，雷蒙多坚称这些限制的目的是堵住漏洞并阻止中国开发用于军事用途的人工智能。她表示：“人工智能确实具有带来巨大社会效益的潜力。但如果它落入错误的手中和错误的军队手中，它也可能造成巨大而深远的危害。”

受到关注的主要是英伟达领先业界的H100芯片，该芯片对于创建生成式AI、ChatGPT 和其他强大系统背后的技术至关重要。

周二的更新将禁令范围扩大到了英伟达和其他制造商生产的其他性能较低的芯片，这些芯片原本可以不受限制地进入中国。美国的声明称，这些规定不会影响笔记本电脑、智能手机和游戏机等消费品中使用的芯片，但其中一些芯片将受到出口许可要求的限制。

中国将再度反制？

消息公布后，英伟达的股价大幅下挫，收盘时下跌了 4.7%。其竞争对手英特尔和AMD也收盘下跌。美国芯片巨头一直努力进行游说，以防止其在华业务进一步受到限制。

在8月份的一次财报电话会议上，英伟达一位高管警告不要采取更严厉的限制措施，因为这将导致“永久丧失”在中国的竞争力。



美国半导体行业协会（SIA）周二批评政府“过度宽泛的单边管制”，认为这“既无法促进国家安全”又使产业受到伤害。该协会补充说，贸易限制促使海外客户到其他地方寻求所需的芯片。

雷蒙多在今年8月对中国进行的一次访问中表示，美国正在寻求与这个世界第二大经济体建立更加正常化的关系，但新的限制措施很可能会引起中国政府的愤怒反应。

在美国去年宣布最初的出口禁令后，中国采取了反制措施，包括对关键芯片金属实施出口限制。

谁会是芯片大战的赢家？

分析：美国留下的救命稻草

但路透社分析指出，拜登政府在收紧美国人工智能芯片对华出口的同时，也悄然为英伟达、英特尔和AMD提供了一条潜在的救命绳索，以保留在这个巨大芯片市场的利润丰厚的业务。

美国工业和安全局 (BIS) 官员在周二发布的 400 多页规则中表示，他们愿意听取半导体行业的意见，以寻求继续向中国供应用于中小型系统的人工智能芯片的方法。美国官员强调，这些规则旨在限制中国利用美国芯片建造大型超级计算机的能力，这些超级计算机可用于创建类似于OpenAI的ChatGPT的技术，也可用于军事目的。

路透社称，美国官员送给英伟达、英特尔和AMD的一份大礼是削弱他们在中国最有实力的竞争对手。被列入黑名单的摩尔线程和壁仞科技几乎不可能使用尖端芯片制造技术来生产自己的设计。这意味着无论英伟达能够向中国出售什么，都可能是中国买家的最佳合法选择。

派杰投资公司（Piper Sandler)分析师在给客户的一份报告中写道：“我们的假设是，英伟达将迅速重新设计芯片以满足新标准，而对当前业务前景的干扰相对较小。”

(法新社、路透社）

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