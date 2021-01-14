美国务院：2019年秋 武汉病毒所已有人出现症状

(德国之声中文网）美国国务院周五（1月15日）在其网站发表声明，介绍武汉病毒研究所的活动情况，再次对中国处理病毒疫情的方式提出批评和质疑。此前一天，世界卫生组织10名专家从新加坡飞抵武汉，着手调查新冠病毒的起源。

美国国务院的声明在开头写道：“一年多来，中共有系统地阻止了对新冠大流行病起源的透明和彻底的调查，同时投入大量资源进行欺骗和虚假宣传。 目前全球已有近200万人死亡，他们的家人理应获悉真相。只有信息透明，我们才能了解造成这一大流行的原因以及如何预防下一次大流行。”

美国国务院承认：“美国政府不知道最初将新冠病毒传播给人类的确切时间、地点或方式。 我们尚未确定疫情是通过接触被感染的动物而开始，还是中国武汉的一个实验室发生意外的结果。” 声明还批评道：“中共对有关信息的保密和控制的致命痴迷，以牺牲中国乃至全世界的公共卫生为代价。”

最新的情况介绍包括未曾发布的信息以及相关的公开报告，美国国务院认为这其中突出了以下三个值得进一步审查的有关新冠起源的要素，分别是：武汉病毒研究所内部人员患病、该研究所的研究和其秘密军事活动。

武汉病毒研究所拥有中国最高安全等级病毒实验室

质疑病毒研究所人员“零感染”

在阐述第一个要素时，声明指出：“美国政府有理由相信武汉病毒研究所内部的多名研究人员于2019年秋天生病，这是在首次确诊病例出现之前，其症状与新冠肺炎和常见季节性疾病一致。 而武汉病毒研究所高级研究员石正丽曾表示该研究所员工和学生在相关病毒方面’零感染'，新的讯息使人们对其此番表态的可信度产生质疑。”

值得一提的是，该声明发表的当日，石正丽获得中国人力资源和社会保障部国家表彰奖励办公室颁发的“中国科学院先进工作者”称号。该病毒研究所发表文章细数石正丽在中国“传染病防控事业做出的重要贡献”，包括她在疫情爆发后，“第一时间作为最主要的骨干力量参与到疫情防控的科技攻关中”。

美国国务院的声明另外指出：“中共阻止独立记者，调查人员和全球卫生机构采访武汉病毒研究所的研究人员，包括那些在2019年秋天患病的人。对病毒起源的任何可靠调查都必须包括对这些研究人员的访问以及他们之前未曾报告过的疾病。”

冠状病毒研究和秘密军事活动 自新冠疫情爆发以来，武汉病毒研究所反复成为外界关注焦点

关于武汉病毒研究所的研究，美国国务院要求：“世卫组织调查人员必须获得在新冠疫情爆发之前武汉病毒研究所在蝙蝠和其他冠状病毒方面的工作记录，他们必须全面了解该研究所为何更改并随后删除了其与RaTG13和其他病毒有关的在线记录。”“RaIV13是武汉病毒研究所在2020年1月确定为最接近SARS-CoV-2的蝙蝠冠状病毒（96.2 ％相似）。”

美国国务院的声明在最后一点要素中强调：“虽然武汉病毒研究所自称为民用机构，但美国已确定该研究所与中国军方在出版物和秘密项目上进行了合作。 2017年以来，武汉病毒研究所一直代表中国军方进行机密研究，包括实验室动物实验。”

武汉病毒所再成焦点

一年多前，武汉爆发新冠疫情之后，当地的病毒研究所成为中国内外关注的焦点。是否因为实验过程中发生意外而造成病毒泄露，全球科学家们对此观点不一。现在世卫组织即将在武汉展开调查，这个拥有中国最高安全等级病毒实验室的研究所很有可能成为调查团的关注重点。但是，世卫组织发布的官方行程中并不包括评估“实验室泄漏事故论"可能性的工作。

由于病毒起源问题已经被高度政治化，因此专家团并不确定调查工作是否会受到中国当局的阻碍。而学术界指出，病毒溯源工作往往要耗费许多年的时间。

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