美国务院顾问：亚太抗衡中国已见成效

（德国之声中文网）美国国务院顾问乔雷特（Derek Chollet）对美联社记者表示，有13个国家不久前签署了拜登总统5月底在日本公布的印太经济框架文件，这是一个值得注意的事件。这些国家的经济总量占到全球的40%。而与此同时，北京未能促成南太平洋岛国认可一份同中国的区域合作协议。

5月底，中国外长王毅出访10个太平洋岛国，试图让这些国家同意与中国签署一份涵盖从安全到渔业的广泛的区域合作协议。中国这场次没有使用其传统的“各个击破”的策略，即与各国进行一对一的幕后谈判。

然而，在斐济举行的中国—太平洋岛国外长会议上，王毅未能同10国外长就协议达成共识。最终他只与某些国家签署了范围较小的双边协议。

乔雷特在曼谷接受采访时说，“中国外长的南太之行，试图推出这个非常大胆的‘要么接受，要么离开’的倡议或者说伙伴合作关系，没有引起对方的积极反应。在我看来，这表明太平洋岛国希望和我们（美国）互动。”

王毅率领的代表团与萨摩亚总理会晤

乔雷特正在访问泰国、文莱和新加坡的途中。与此同时，副国务卿舍曼（Wendy Sherman）正在访问菲律宾、韩国、老挝和越南。此外，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin） 本周末将出席在新加坡举办的香格里拉对话，并于下周访问泰国。

美国国务卿布林肯上个月曾表示， “外交将重回美国对外政策的中心”。乔雷特表示，“我们决心积极地保持（在这一地区的）存在，不仅仅是偶尔来自华盛顿访客，而是长期的存在。”

今年4月，北京同所罗门群岛签署了一份安全合作协议。美国、澳大利亚和一些其它国家担心这会给中国在南太平洋建立海军基地打开大门。

本周三，中国在柬埔寨援建的云朗（Ream）海军基地扩建项目破土动工。尽管柬埔寨否认其将被中国用作军事基地，但外界仍担心这会让中国在泰国湾获得一个重要的战略设施。

这一地区的许多国家都与中国有着密切的关系，乔雷特表示，美国不会要求任何国家选边站，而是会接受各国与北京的关系，同时直言不讳地表达华盛顿的关切。

同时美国也意识到，需要同中国这样的全球博弈方在国际议题上合作，例如新冠抗疫、气候保护等。中美是全球最大的温室气体排放国。

“（美中）关系里，有一些方面是带有冲突性的，因为美国和中国的态度有根本的不同，另一些方面是合作性的，或至少我们希望他们能合作。”乔雷特说：“遗憾的是，这一部分议题的光谱在变窄。不过例如在气候保护问题上，很显然，如果我们想取得成功，就必须找到合作的途径。”



（美联社）

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