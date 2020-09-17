美国务院次卿正访台  解放军台海军演

（德国之声中文网）美国副国务卿克拉奇（Keith Krach）率团访问台湾第二天之际，中国国防部周五（9月18日）上午宣布，当天起解放军东部战区将在台海附近组织实战化演练，台湾军方连发24次广播驱离。

台湾国防部「即时军事动态」指出，解放军军机周五早上频繁扰台，轰6机、歼16机、歼11机、歼10机总共18架次连续出现。台湾媒体《自由时报》报导，解放军出现在西南丶西部丶北部及西北空域，台湾国防部从上午7点至11点，累计连发24次广播驱离。空军全台各基地各型战机更罕见紧急起飞达17次之多。

同日上午，中国国防部新闻发言人任国强在记者会上表示，解放军此举是针对当前台海形势丶维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动，重申「台湾是中国领土神圣不可分割的一部分」，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。

他续警告，近期美国和民进党当局加紧勾连，频繁制造事端，「无论是以台制华还是挟洋自重，都是痴心妄想，注定是死路一条，玩火者必自焚！」。

东部战区新闻发言人张春晖随後表示，近日解放军东部战区组织海空兵力在台湾海峡进行战备警巡和海空联合演练，检验多军兵种一体化联合作战水平，「有信心有决心挫败任何人丶任何势力以任何形式策划实施『台独』分裂活动」。

胡锡进：导弹应飞越总统府

中国官媒《环球时报》总编胡锡进在微博上形容，这还是客气的，美国高官来一次，解放军战机就要逼近台湾一步，「如果美国国务卿丶防长来台湾，解放军战机就应飞越台湾岛，直接去台岛上空演习。我们试射的导弹更应该飞越台湾岛，直至飞越台所谓总统府上空」。

他指出，通过这几次的系列演习，解放军不断积累攻台经验，掌握台湾防御体系的关键数据，是「攻台的实操性预演，只需一个政治理由把它们从演习版激发成实战版，台独的一切就将灰飞烟灭」。

45年来国务院最高级别

在美国国务院主管经济丶能源和环境的克拉奇，是1979年美国与台北断交以来，访台的最高级别美国国务院官员，也是继美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）後今年第二位访问台湾的美国高官。

克拉奇在17日下午抵达台北松山机场，预计19日参加台湾前总统李登辉告别式之后离开。停留期间预计赴台湾总统蔡英文官邸晚宴，并与台湾官员举行闭门会议。与上月12日美国卫生部长阿扎尔访台相比，克拉奇行程低调，但专家媒体估计克拉奇访台是为了经济对话铺路。

对于克拉奇访台，中国外交部周四（17日）发出警吿，发言人汪文斌表示中方坚决反对任何形式的美台官方往来，已向美方提出严正交涉，指克拉奇访台严重违反一个中国原则，「助长台独分裂势力的嚣张气焰」，要求美方慎重处理涉台问题，并称中方将「根据形势发展做出必要反应」。

上月12日，美国卫生部长阿扎尔结束访台行程後，解放军随即於13日宣布，东部战区多军种多方向成体系出动兵力，在「台湾海峡及南北两端」连续组织实战化演练。

李澄欣/张慈（综合报导）

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