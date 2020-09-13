美国务院次卿拟访台 中国放话警告

（德国之声中文网）据台湾媒体报道，美国国务院次卿、主管经济增长、能源及环境的克拉奇（Keith Krach）计划9月17日至19日访台，与台湾政府进行经济与商业对话并参加李登辉追思礼拜。这一消息引起中方强烈不满。中国周一对美国发出警告，停止美台的官方往来，以免“严重损害”双边关系。

中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示：“中方坚决反对美台官方往来，这一立场是一贯、明确的。我要再次强调，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，是中美关系中最重要最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止一切形式的美台官方往来，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。”

美台近日来频繁交流，八月初美国卫生及公共服务部部长阿扎尔（Alex Azar）曾率团访问台湾，成为1979年美国接受北京“一个中国”政策以来访台的最高级别美国官员。台湾《自由时报》指出，若克拉奇访台，将再创美国访台官员层级最高的纪录。

美国国务院次卿克拉奇预计于9月17日访台

美联社指出，在此前提背景下，美国国务院次卿克拉奇访问台湾很可能进一步触怒中国。中国将台湾视为领土的一部分，并强烈反对其他国家与台湾进行官方接触。

九月初台湾媒体报道克拉奇可能访台后，中国官媒环球时报总编胡锡进便发文表示中国将制裁访台的美国官员。胡锡进在微博上写道：“台湾只不过是美国人手里的一个小旗子而已。一旦形式变化，台湾当局会竹篮打水，输的很惨”，“对于胆敢在台湾问题上挑衅中国的美国人，中国人民会记你一辈子”。胡锡进还扬言：“你们自己和关联的企业也不要和中国做生意了，会受到制裁。你们的下场也不会好的。”

台湾外交部上周证实正与美国讨论台美经济商业对话的举行事宜，但并未透露会议的确切日期以及美方将由何人代表出席。据台湾中央社周二引述台湾外交部北美司长徐佑典表示，基于台美交往准则，成熟定案前无法透露，但双方都在努力安排中，将在最快时间、最好时机对外说明。虽然尚未获得台湾外交部的直接证实，但中央社在另一篇报道中指出，已有台湾商界人士接获美国在台协会（AIT）邀请出席相关活动。报道引述工商协进会理事长林伯丰透露，台美高阶对话确定要登场，主办方AIT尚未说明活动主题，但应是对大陆和美国贸易抗争的说明或要求。

美国卫生部长阿扎尔八月访问台湾并与台湾总统蔡英文会面

台湾经济部长王美花8月31日曾与美国国务院亚太助卿史达伟（David Stilwill）进行视讯对谈，美方提出与台湾建立“双边经济与商业对话”。王美花此前曾对台湾媒体表示，由于克拉奇负责经济与能源领域，双边一定会深入交流关于美国印太战略供应链议题。

美中关系近期因一系列纠纷日益紧绷，双方在贸易、网络安全、技术以及涉港国安法等议题上存在分歧。自新冠疫情爆发后，美中关系更不断恶化。美国总统特朗普指责中国是造成疫情失控的罪魁祸首，特朗普政府更多次指责北京隐匿新冠病毒的信息。此外，美国近日刚刚宣布，由于中国涉嫌侵犯新疆维族人权并强迫劳动，美国将进一步禁止新疆的棉花与番茄制品，双边关系因此出现新裂痕。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。