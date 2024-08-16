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美国务院批准向德国出售600枚“爱国者”导弹

2024年8月16日

五角大楼表示，拟售的600枚“爱国者”导弹将支持德国的国家防御以及更广泛的北约防务。自2022年以来，德国已向乌克兰捐赠了三套“爱国者”防空系统。

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Bundespräsident besucht "National Guardian"
德国联邦国防军现拥有九套“爱国者”防空系统。图像来源: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）美国国务院已批准向德国出售600枚"爱国者"防空导弹，五角大楼在周四晚上（8月15日）宣布了这一消息。

这笔交易预计将耗资50亿美元（46亿欧元）。

五角大楼国防安全合作局在一份声明中表示："这项拟议的军售将通过改善一个北约盟友的安全来支持美国的外交政策和国家安全。该盟友是欧洲政治和经济稳定的重要力量。"

声明说："这将支持德国改善国家和领土防御的目标，并提高与美国和北约部队的互操作性。"

这笔交易已经获得国务院批准，但仍需得到国会的最终批准。

什么是"爱国者"防空系统？

"爱国者"防空系统可用于打击距离最远达100公里、高度最高达30公里的敌方飞机和导弹。

在冷战期间，德国拥有多达36套该系统，但在随后的几年中数量减少。

2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，柏林向乌克兰捐赠了三套"爱国者"防空系统。现在德国联邦国防军仅有九套该系统。

包括希腊、荷兰、波兰、罗马尼亚、西班牙和瑞典在内的其他欧洲国家也拥有"爱国者"防空系统。

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