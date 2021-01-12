美国务院取消所有外访 驻联大使无法赴台

(德国之声中文网) 美国国务院周二(1月12日)宣布，国务院取消所有外访计划，包括蓬配奥自己的访欧行程以及美国驻联合国大使克拉夫特 (Kelly Craft)访台的行程都被取消。国务院称，此决定是为了让国务院与即将上任的拜登政府进行交接。

虽然美国国务院以交接作为理由变更行程，但是欧洲外交官与其他熟悉内情的人士表示，卢森堡与其他欧洲高级官员已经拒绝与蓬配奥在访欧期间见面。

美国驻联大使克拉夫特访台行程曾遭中国强烈抨击

克拉夫特原定周三到周五访问台湾，行程临时变更，台湾外交部发声明回应: 「外交部对国务院的决定表示理解与尊重。对于美国驻联合国常代克拉芙特大使(Kelly Craft)因此无法如期于1月13日至15日率团访台，外交部感到婉惜，但欢迎克拉芙特大使于未来适当时机来访。」

路透社报导，克拉夫特访台行程看似是总统特朗普与蓬配奥协力在总统当选人拜登上任之前，再度对中国作出强硬表态。中国曾对克拉夫特访台安排表示强烈反对。

对于克拉夫特取消访台一事，中国驻联合国代表团目前并未答复媒体查询。

张慈/邹宗翰 (路透社等)

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