 美国务院发香港报告 点名10官员面临制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2020

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时政风云

美国务院发香港报告 点名10官员面临制裁

美国国务院14日发布首个香港制裁报告，内容点名香港特首林郑月娥在内的10名官员损害香港自治。此外，国务院也对与这些官员有密切往来的金融机构发出警告。

Hongkong 71. Nationalfeiertag der Volksrepublik China (Lam Yik/Reuters)

美国国务院14日发布报告，点名香港特首林郑月娥在内的10名官员破坏香港自治。

(德国之声中文网) 美国国务院周三 (10月14日) 根据《香港自治法案》的要求，提交首份报告给美国国会。美国国务院在报告中点名香港特首林郑月娥丶香港中联办主任骆惠宁与香港警务处处长邓炳强等10人损害香港自治。

美国国务院发言人奥塔加斯 (Morgan Ortagus) 在一份声明中表示：「今日发行的报告显示美国持续反对北京蓄意侵害香港人自由丶施行压制性政策的行径。」

这10名官员在今年8月便已被美国列入制裁名单。美国务院并未在14日发布的报告中，增加新的人至遭制裁的人员名单。但再次被點名的這些人士可能面临更多美國制裁。根据《香港自治法案》的要求，当10名香港与中国官员被点名後，美国总统可以施行冻结资产丶拒发签证或拒绝入境等制裁措施，最晚一年内必须实施制裁。

此外，国务院也在报告中警告国际金融机构，表示将在60天内公布哪些金融机构与被点名的10人进行最多金融交易。英美政治人物曾批评汇丰银行与渣打银行支持中国政府在香港施行《港区国安法》。這兩家銀行也傳出有準備會受到波及。

美国国务院警告，被认定与遭制裁人员有密切金融往来的金融机构除了管理人员可能面临制裁外，这些金融机构可能面临美国银行不放款及提供信用额度丶禁止美国公民大量投资或购买该机构股票或债券。

这是美国自香港通过并施行《港区国安法》之後，最新一波反制中国在港行为的动作。此前，美国曾指控中国严重违反了香港回归时所做出的「一国两制」的承诺。

美国向金融机构施压

Morgan Ortagus Sprecherin US-Außenministerium (picture-alliance/AA/Y. Ozturk)

美国国务院发言人奥塔加斯表示，这份报告顯示美國持續反對北京蓄意侵害香港人自由、施行壓制性政策的行徑。

今年6月，美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 指控汇丰银行向中国低头。自从《港区国安法》实行以来，汇丰银行便面临来自中国与英国和美国的压力。汇丰银行的亚太区总裁王冬胜 (Peter Wong) 6月签署了一份支持中国在香港施行国安法的文件，这个举动引发美国与英国强烈抨击。

路透社报导，香港是汇丰银行最赚钱的一个市场，而拓展业务至中国对汇丰银行来说也是非常重要的成长策略之一。这也使汇丰银行与中国的关系备受各界关注。此外，今年7月路透社也报导，为了避免受到国安法的制裁，其他驻点香港的国际金融机构也开始审视他们在香港的客户是否与香港的民主运动有关联。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社) 

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