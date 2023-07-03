美国务院发布最新旅行警告：前往中国须慎行

（德国之声中文网）美国国务院发出旅行警告，建议美国公民重新考虑前往中国的旅行，原因是中国存在对本国法律（包括出境禁令）的任意执行和错误拘留的风险。

这份警告没有引用具体案例。今年5月，中国法院以间谍罪判处78岁的美国及香港公民梁成运无期徒刑。

上周，中国人大常委会通过《对外关系法》，威胁要对危害中国利益的行为采取反制和限制措施。

中国最近还通过了涉及内容广泛的《反间谍法》修订案。该修订案让外国商界感到不寒而栗，一些公司的办公室也因此遭到突击搜查。这也是一部制裁外国批评者的法律。

美国国务院的警告称：“中国政府任意执行本国法律，包括在没有公平和透明的执法程序的情况下对美国公民和其他国家公民发布出境禁令。”

该警告说：“在中国旅行或居住的美国公民可能会在无法获得美国领事服务或无法知悉有关其涉嫌犯罪的信息的情况下被拘留。”

该警告称：“中国当局似乎拥有广泛的自由裁量权，可以将各种文件、数据、统计数字或材料定为国家机密，并以此拘留和起诉涉嫌间谍活动的外国人。”

该警告列出了一系列可能被指控为犯罪的行为，从参加示威活动到发送批评中国政策的电子信息，甚至只是对被视为敏感的领域进行研究。

该警告称，中国的出境禁令可用于强迫个人参与中国政府的调查、迫使家庭成员从国外返回、解决有利于中国公民的民事纠纷以及“获得对外国政府的讨价还价筹码”。

这些警告也适用于前往中国的特别行政区香港和澳门的旅行。美国国务院于周五（6月30日）发布了这份警告，并于周一通过电子邮件发送给媒体。

美国政府过去曾向其公民发出过类似的警告，但近年来的旅行警告主要发布于中国严厉执行疫情“清零”政策、封闭边境的三年期间。

中美關係震蕩如何傷及跨國業務

中国通常对美国指责其独裁专制做出愤怒的回应。它也发布了自己的针对美国的旅行警告，称美国存在犯罪率高、反亚裔歧视以及医疗急救费用高昂等风险。

鉴于中国的专制政治制度和中共对法律事务的绝对控制，美国及香港公民梁成运被指控的间谍罪的细节无从得知。他于2021年4月15日在东南部城市苏州被拘押，当时中国正执行严格的“清零”政策。

这些警告是在美中关系在贸易、技术、台湾和人权问题等方面陷入多年来最低点之际发出的，尽管双方正在采取一些措施来改善局势。美国国务卿布林肯上周对北京进行了延后数月的访问，财政部长耶伦本周也将进行备受期待的北京之行。中国最近还任命了一位新的驻美国大使，他前往白宫向拜登总统递交了国书。

备受关注的两名华裔澳大利亚人也仍被拘押。曾写文章批评中共的华裔作家杨军（杨恒均）于2019被拘押，曾在中国环球电视网（CGTN）担任节目主持人的澳大利亚记者成蕾于2020年被拘押，但至今都没有他们所涉嫌犯罪行为的具体信息。

也许最臭名昭著的任意拘押案件是“两个迈克尔”案。2018年，加拿大应美国警方要求拘捕了中国华为公司首席财务官孟晚舟之后，加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）于2018年在中国被拘押。他们被指控犯有危害中国安全罪，其中斯帕弗于2021年8月被中国法院判处有期徒刑11年。

2021年9月，美国司法部与孟晚舟达成了“银行欺诈罪”延期起诉协议（该项指控于2022年被美国地方法院取消），孟晚舟从加拿大获释飞回中国，“两个迈克尔”也于同日获释飞回加拿大。很多国家都认为此案是中政府的“人质政治”。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 “人质外交” 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。在消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。这被加拿大、美国方面指责是“人质外交”。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为2020年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 华人群体声援 孟晚舟被捕期间，得到了很多海外华人声援。在温哥华法院聆讯期间，一再有当地华人在法院外举牌，要求还孟晚舟自由。图为2018年庭审刚刚启动时孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。在2021年9月下旬获释后，孟晚舟说，“我永远不会忘记所有收到的祝福，我想感谢我的祖国，还有我祖国的人民，对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱”。

牵动中美加三国的孟晚舟 孟晚舟获释离开加拿大 2021年9月24日，美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。孟晚舟对多项银行欺诈指控表示不认罪。不过，作为协议的一部分，她承认曾就华为在伊朗业务误导银行。这位华为高管随后登上了中国政府的包机。与此同时也传来消息，两名在中国被扣押的加拿大公民康明凯及迈克尔‧斯帕弗也已获释、9月25日返回加拿大。



（美联社）

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