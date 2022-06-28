美国务院《人口贩运报告》指中国「一带一路」强迫劳动严重

美国国务院7月19日发布了2022年度《人口贩运问题报告》，根据该报告，中国不仅属于贩运人口问题最严重的第三类国家，强迫劳动也成为了中国「一带一路」项目的「隐性成本」。
（德国之声中文网）在《人口贩运问题报告》新闻发布会上，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）举了一名中国工人张强（音译，Zhang Qiang）为例，称他去年被高报酬吸引，签署参与了在印尼某个「一带一路」项目。
他说：「张强承诺他的女儿会用这笔钱为她买一张床，但当他到达印尼时，他的护照被没收了，并被要求签署一份期限更长、工资更低的合同。 武装警卫在工人营地巡逻，张强几乎无法逃脱。在未能得到中国驻雅加达大使馆的帮助后，他设法登上一艘船，通过马来西亚逃离印度尼西亚，但随后被马来西亚当局抓获。根据最新消息，他有望被遣送回中国。」
报告内容提到中国在海外的「一带一路」建设项目大多雇用中国公民，并由中资企业管理，为其过剩的国内劳动力提供出处。但等着这些劳工的却经常是欺骗性的招聘、违规合同、恶劣的工作和生活条件，以至于被扣留工资，甚至证件被没收、被雇主恐吓和威胁等等。
报告依照人口贩运问题严重等级，将国家分成四种等级，分别是：第一类、第二类、第二类观察名单、第三类。中国被列为人口贩运问题最严重的第三类国家，其他同级别的国家还包含了俄罗斯、古巴、阿富汗、伊朗、叙利亚、缅甸、朝鲜、马来西亚和也门等国。
此外，这份调查也提到关于中国少数民族的处境。报告提到在中国「政府存在广泛的强迫劳动政策或模式，包括通过继续大规模任意拘留维吾尔族、哈萨克族和柯尔克孜族等少数民族成员」。当局以「职业培训」和「去激进化」的借口实施这些政策，并通过监视、威胁他们及其家庭成员以及向外国政府提出引渡要求，「寻求强制遣返和拘留居住在国外的少数民族」。
半岛电视台就此消息询问中国驻美使馆，使馆发言人刘鹏宇对报告结果予以否认。他认为这是美国试图「对其他国家进行无端指责」，并且表示：「如果美国想指责从事人口贩运的国家，它首先应该把矛头指向自己。」刘鹏宇在回覆给半岛电视台的邮件表示：「中国政府在打击人口贩运方面取得了普遍公认的进展，而美国在这个问题上的记录却臭名昭著。」
布林肯在《人口贩运问题报告》发布会上提到，目前全球有近2500万名人口贩运的受害者，「人口贩运破坏社会稳定，破坏经济，伤害工人，使剥削他们的人致富，削弱合法商业」。该份报告评估了全世界188个国家和地区在防止人口贩运、保护受害者、起诉贩运者方面的表现。
（路透社、半岛电视台、美国国务院等）
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