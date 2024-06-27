美国务院：中国仍有数千人因宗教信仰遭关押

美国国务院发布年度宗教自由报告指，中国政府对维吾尔穆斯林、西藏的藏传佛教徒的跨境镇压持续，境内则继续推动宗教“中国化”运动，并推出新法令要求宗教活动一律依循“党的领导”。

（德国之声中文网）美国国务院週三（6月26日）发表2023年度国际宗教自由报告 ，直指中国政府继续在“清除被当局认为不够‘爱国’的‘异议’神职人员”，并且持续打击全能神教会、法轮功等被政府视为“邪教”的宗教团体。报告写道，由于中国政府对宗教人士的迫害情形缺乏透明度，去年因宗教信仰而被监禁者，估计有数千人到上万人不等。

报告提及基督徒、藏传佛教徒、穆斯林、法轮功学员在中国找工作、租房面臨的各种歧视；流亡海外的新疆维吾尔穆斯林及西藏佛教徒则面臨“跨境镇压”：中国政府持续“骚扰、拘禁或以其他方式迫害他们在中国的家人”，并施压海外信徒监视其他成员，企图迫使海外维吾尔人及其他少数群体返回中国。

报告指出，在宗教“中国化”运动之下，中国政府持续以汉族文化为中心推动“宗教和谐”，要求所有宗教与中国共产党的教条保持一致。其中一个重大案例，是自2018年起针对伊斯兰教的“中国化”，至今为止，中国境内几乎所有大型的清真寺都已被全面改造为汉化风格。

去年9月，中国新版《宗教活动场所管理办法》上路，进一步限缩宗教自由空间。该办法声称保护“正常”的宗教活动，同时又规定宗教活动场所“应当拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”；该办法还规定，宗教活动场所不得被用来“危害国家安全”。

美国国务院报告还指出，中国政府在宗教场所部署“近乎无处不在”的高科技监控系统，并且扩大动员地方党员干部监控邻居、通报“跟邪教有关的活动、非法传教行为”等。

微信等社群媒体上涉及宗教的内容也受到密切监视审查；《圣经》、《古兰经》等宗教经典的印制、流通亦受到限制。美国报告引述人权团体说法指，不论是未经许可的宗教或“迷信”书籍，或是未获官方认可的《圣经》版本，在中国地方官员眼里都被视作跟色情书刊等同、同样面臨处罚。

图为2014年的云南沙甸大清真寺。据《卫报》今年5月报道，沙甸清真寺已经在全面的“宗教中国化”之下，彻底被改造为汉化建筑，原来的阿拉伯式圆顶已不复见。（资料照） 图像来源: Dreamstime/Panthermedia/IMAGO

罕见批评印度

值得注意的是，美国这次的报告除了抨击中国，也罕见批评在其盟友印度境内发生，对穆斯林、基督徒等少数群体的杀戮、攻击、毁坏宗教场所等暴力事件。报告称，美国高阶官员已向印度政府提及关于宗教自由的忧虑。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示：“在印度，我们看到反皈依法、仇恨言论，还有拆除少数信仰群体信徒的住家和礼拜场所等情形增加，令人担忧。”

美国的国际宗教自由特使拉侯赛因（Rashad Hussain）则把问题指向印度警察：“基督教群体通报，暴徒指控其从事皈依活动，从而以此为由破坏礼拜仪式，而警方协助了这一切；在暴徒攻击他们时，警方也会袖手旁观，接著再以皈依指控为由逮捕受害者。”

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人权专家观察，在印度总理莫迪及他领导的印度民族主义政党印度人民党（BJP）执政下，针对少数群体的攻击事件越来越多。不过，也有政治分析指出，考虑到美国和印度之间的经济往来，以及印度在美国抗衡中国战略的重要性，美国对印度的批评通常较为克制。

虽然美国在这次报告中公开批评了印度，但今年下半年美国国务院拟定年度宗教自由“特别观察”名单时，多数专家预期美国不会对印度采取行动。

（路透社、法新社、美国国务院）

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