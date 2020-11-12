美国务次卿游说拉美“清洁网络”排除华为

（德国之声中文网）美国国务院负责经济发展与能源环境次卿基思·克拉奇（Keith Krach），上周完成劝说拉丁美洲各國参与”清洁网络”排除华为的10天访问。他到访的5国中，巴西、厄瓜多尔与多米尼加表示正式加入，智利与巴拿马则未公开表态。

美国国务卿蓬佩奥说，参与”清洁网络”成员包括北约30个成员国中的27国；经合组织（OECD）37个成员国之中的31国；欧盟27个成员国之中的26国；以及”三海倡议”（Three Seas Initiative）12个成员国之中的11个。相应这一行动的国家加起来占全球经济总产值的2/3，另外全球已有170家电信企业和高科技公司加入。

“5G清洁网络”是由美国国务院委托美国智库战略暨国际研究中心（CSIS）评估电信设备供应，公布的一份全球5G干净网络名单，目的在确保其关键电信网络、云端、数据分析、行动应用、物联网、5G技术不使用到“不受信任”的设备供应商，以免受恶意攻击者侵害，或受到中共等专制政府不公正的法外控制。

今年3月新冠肺炎肆虐拉丁美洲前，巴西、墨西哥、哥伦比亚与厄瓜多尔已经著手规划下一代的5G通讯架构。据瑞典电信设备制造商爱立信（Ericsson）调查，2019年拉丁美洲6.5亿人口的49%被覆盖4G网络通讯，2025年时将达64%，其中18%将是最新的5G架构。

Euromonitor谘询公司指出，华为手机在拉丁美洲成长迅猛，市占率已经由2013年的2.3%到2018年的9.4%。

2018年以来，华为智能手机在墨西哥、智利、哥伦比亚、秘鲁和中美洲排名均名列前三位。美国发动对华贸易战前，在拉美市场呈现两位数的成长。但受到孟晚舟前往拉丁美洲前在加拿大被捕，以及谷歌限制华为安卓手机更新等事件冲击，业绩受到明显冲击。

克拉奇在出访拉美前说，“清洁网络”的成功使华为失去了所有动力；当我们6个月前观察时，华为似乎势不可挡。”

巴西企业反对，政府强推

巴西外交部长埃内斯托·阿劳霍（ErnestoAraújo）与克拉奇会谈后声明，巴西是第50个支持美国”清洁网络”倡议的国家，支持在5G和其他新技术的背景下，促进一个与民主价值观和基本自由兼容的安全透明环境。

美国政府向巴西电信公司提供资金，鼓励他们从西方供应商采购替代产品，而将华为排除在2021年本国电信业者竞标5G频谱之列。4家主要电信营运商已经开始测试华为的5G设备，且拒绝出席在圣保罗与克拉奇会面。

巴西电信业界赶于为自身利益考量与”南美特朗普” 博索纳罗总统的亲美政策背道而驰，与华为深耕多年的背景有直接关连。

2013年，华为在巴西和拉丁美洲仅是一个靠低廉价位取代对手的仿制产品品牌，但华为陆续取得巴西一些地方政府电子化、国有银行安全连网、洲际公路交通监控等重大合同。目前涵盖巴西的7家移动通讯中，有6家用的就是华为的4G架构。

巴西入列“清洁网络”阵营后，华为声明不排除按合同规定采取法律行动。中国驻巴西大使馆与北京外交部反应强烈，指控克拉奇污蔑抹黑中国、离间中巴正常合作。声称美方所谓的“清洁网络”，是歧视性、排他性和政治性的”肮脏网络”。

智利两难

作为美国自由贸易伙伴国，智利是”经济合作暨发展组织”37个成员国中6个仍未加入”清洁网络”的国家之一；中国是智利最大的贸易伙伴，”清洁网络”直接牵动智利与中美三边关系的平衡。

克拉奇在圣地牙哥说：访问的目的是藉由紧要的数位部门开始，将两国经济伙伴关系提升至新的战略水平，安全的5G基础设施攸关区域与国家的安全政策。”他相信智利将为其人民、企业乃至国家安全做出正确的5G决策。”

智利總統塞巴斯蒂安·皮涅拉（Sebastian Pinera）2019年4月訪問北京時，華為承諾在智利投資數據中心。今年7月底”日经亚洲评论”报导，智利在庞佩奥访问后，放弃了連接南美洲和亞洲的首條海底光纜的中國方案，選擇了日本提出將終點設在澳大利亚的悉尼而排除了上海。

厄瓜多爾入列

厄瓜多爾正深陷新冠肺炎导致的经济危机，对科拉奇带到以”清洁网络”创造网路安全便利和加大投资的利多表示欢迎。

”商报〈El Comercio〉”指出，克拉奇向交通部长安德烈斯‧米歇雷纳（Andres Michelena保证在网络连接性，网络安全和数字转型上提供合作，包括安全的5G在内，但没有触及华为架构的安全性。

据研究机构”新美国安全中心（Center for a New American Security）”最近报告，自2010年以来，厄瓜多尔获得中国200多亿美元贷款，部分以石油偿债，目前正期待通过国际援助偿还或买断积欠中国的债务。厄瓜多尔加入”清洁网络”倡议后，与北京商议偿债协议或将面临更多的变数。

巴拿马未表异议

克拉奇到访的运河国家巴拿马，同美国的关系自2017年6月胡安‧卡洛斯‧巴雷拉〈Juan Carlos Varela〉总统与北京建交后跌至谷底，2019年7月新总统劳伦蒂诺‧柯尔蒂索〈Laurentino Cortizo〉就任后开始解冻。特朗普提名中国通新大使犹待国会批准，悬缺已长达32个月。

克拉奇在巴拿马期间，与电信业者及公用服务监管单位交流外，还与外交、财政及安全等部长会晤，强调安全网络对这运河国家和金融中心安全的无可替代性。

中巴建交前华为已在大西洋岸的”科隆自由区〈Colon Free Zone〉设立拉美地区发货中心，并在巴拿马城成立中美洲暨加勒比区域总部，创造就业并对提升巴拿马区域数位中心作出贡献。

巴拿马知名法学家、独立总统候选人米格尔·安东尼奥·伯纳尔〈Miguel Antonio Bernal〉博士向本台表示，柯尔蒂索总统支持特朗普政策的倾向明显，中国对巴拿马的影响力，仅能”拖延”巴拿马公开支持”清洁网络”的时程，但不具备影响决策的份量。巴拿马一贯忠实遵循美国主导的外交路线，仅有外交代办也不影响政府配合的意愿。

加勒比网络枢纽加入阵营

克拉奇在拉美行最后一站加勒比海多米尼加共和国〈Dominican Republic〉，获得总统路易斯‧阿比纳德尔〈Luis Abinader〉接见，后者欣然同意加入美国的阵营。加勒比首个成员国也是区域网络枢纽加入，对”清洁网络”起到了加分的效果。

中国对美国发起的“清洁网络”行动一直持反对态度。今年8月6日，中国外交部发言人汪文斌表示，美国自身浑身的污迹，还在谈什么“清洁网络联盟”，这纯属荒谬可笑。他说，许多目前被美国单边制裁的中国企业都是无辜的，他们的技术和产品也是安全的。从来没有发生过一起类似“斯诺登事件”、“维基解密”的网络安全事件，也没有发生过一起类似“棱镜门”、“方程式组织”、“梯队系统”的网络监听监视行为。大约一周后，中国外交部另一位发言人赵立坚也表示：“他们（美国）想要的恐怕不是‘清洁网络’，而是‘美国网络’，不是‘5G安全网络’，而是‘美国监听网络’，不是保护个人‘隐私自由’，而是巩固美国‘数字霸权’。全球化时代，5G开发应由各国共商共建共享。将5G问题政治化、搞小圈子的做法不利于5G的发展，有悖公平竞争原则，也不符合国际社会共同利益。”

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