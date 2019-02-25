美国务卿拜访南美盟国 对华强硬表态

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）本周五开启了南美盟友四国行，于当地时间周五晚间抵达巴拉圭。之前他与智利总统皮涅拉（Sebastian Pinera）就委内瑞拉局势和中国在南美愈发增长的商业影响力交换了意见。

巴拉圭外交部长卡斯蒂廖尼（Luis Castiglioni）出面迎接了蓬佩奥一行。他准备和该国总统本尼特斯(Mario Abdo Benitez)以及外长举行正式会晤后，于本周六前往秘鲁。

对马杜罗坚持毫不妥协

在周五拜访智利首都圣地亚哥的过程中，蓬佩奥称赞智利接受大约30万逃离马杜罗社会主义政权难民的做法是"委内瑞拉人民真正的领导者。"

他在讲话中表态称：""我还要赞扬皮涅拉总统协助孤立马杜罗政权，并对该国逃离经济和人道主义危机的无辜民众表现出同情之心。"

智利总统皮涅拉也重申了立场，即加拉加斯的变革必须"放弃军事干预，以民主和平的方式进行"。

美国一再警告马杜罗，美国仍有"所有选择"解决危机。 马杜罗抨击这一声明是明显威胁美国会采取军事干预的手段。

蓬佩奥此次南美四国之行的亮点将是周日短暂访问委内瑞拉和哥伦比亚边境的库库塔市，并在那里会见难民。他此次行程中的四个国家都由右翼或中右翼领导人领导，这有利于华盛顿坚持对马杜罗采取毫不妥协的态度。

蓬佩奥与智利总统皮涅拉

中国的贸易影响力

另外，蓬佩奥此次访问的另一个目标是削弱贸易竞争对手中国在拉丁美洲日益扩大的影响力。目前北京是智利最大的贸易伙伴，向中国的出口占该国出口总额的30％，出口产品主要为铜和农产品等原材料。

相比之下，对美国的出口只占智利总出口额的14％。

这位美国国务卿在抵达智利之前表示，美国政府在拉丁美洲"花了很多时间"寻求改善与该地区的贸易往来。随着近年来一系列拉美国家由左翼政府上台执政，该地区与美国的关系渐行渐远。

蓬佩奥向记者表示："这是一个历史性的机遇"，此次拜访的几个国家是"少数几个真正以市场为导向、民主的国家。南美几十年来一直没出现这样的情况。我们认为它创造了真正的机会。"

提醒要警惕中国

在与智利高层举行过工作午餐后的新闻发布会上，蓬佩奥被问及中国在南美的影响。对此他回应称："我认为智利政府和美国政府都有同样的担忧。"

他表示："中国的贸易活动往往与其国家安全使命、科研发展目标、窃取知识产权、强迫技术转让、从事非经济类活动紧密相连。"

蓬佩奥声称，与智利总统"谈到的一件事就是我们要以这样一种方式分享信息，在理解我们之间贸易的重要性的同时，也让我们知道哪个是哪个，让每个国家可以保护好自己的公民，让每个国家在中国以恶毒或邪恶的方式行事时可以避开。"

法新社报道称，令美国担心的是智利与中国科技巨头华为签订的合同。长期以来，华为一直被认为是一种安全上的威胁，这已经严重限制了这家总部位于深圳的公司在美国的经营。因为后者怀疑化为的产品可能被用来监视西方政府。

虽然没有点名提及华为，但是蓬佩奥仍然表示："公平、自由和开放的贸易是很好的"，并补充称："让有潜在能力获取智利以及任何其它国家公民信息的技术系统向习主席的政府提供信息的做法是不可取的。"

在总结与智利政府高层的讲话时，蓬佩奥表示："这就是我们今天对话的内容。我相信我们已经充分了解了中国相关事务中的风险和机遇"。

任琛/王凡（法新社）