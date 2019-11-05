 美国务卿庞佩奥访问德国 马斯外长陪同参观 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.11.2019

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时政风云

美国务卿庞佩奥访问德国 马斯外长陪同参观

美国国务卿蓬佩奥和德国外长马斯周四参观了德国分裂和1989年两德统一的历史象征。两位政治家访问的第一站是位于昔日两德交界地区的一个小村庄。

Deutschlandbesuch von US-Außenminister Pompeo (picture-alliance/dpa/AFP/J. Macdougall)

（德国之声中文网）正在德国访问的美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）来到了德国上弗兰肯地区的村庄莫德拉罗伊特（Mödlareuth）。该村庄位于巴伐利亚和图林根州的交界地带。在德国统一之前，德意志联邦共和国与德意志民主共和国之间的一道界墙将该村庄分为两个部分，因此默德拉罗伊特也曾被称为"小柏林"。如今，这里还建造了一座两德边境博物馆。

蓬佩奥在默德拉罗伊特与德国外长马斯（Heiko Maas）会面。在参观了这个代表着德国分裂史的村庄之后，两位政治家共同前往莱比锡。他们在那里会见德国分裂与统一的历史见证人，并参观尼古拉教堂。该教堂因柏林墙倒塌之前的的和平祈祷和作为示威活动的起点而闻名。

在萨勒河畔的哈勒（Halle an der Saale）逗留期间，两位外长树立了一个反对种族主义和反犹太主义的标记。10月初，一名右翼极端分子在这里袭击了一座犹太教堂，造成两名无辜的路人丧生。

马斯赞扬美国

在与蓬佩奥会晤之前，马斯称赞美国是可靠的合作伙伴。马斯在电视上说："我们也需要（美国）这样一个合作伙伴，因为最终我们的民主和自由价值观将我们联系在一起。"他说，整个西方世界将继续依赖于我们，由"我们来和美国一起共同维系这一全球价值观"。马斯说，毫无疑问，德国对美国在当年柏林被苏联围困期间的所作所为"充满感激之情"。

US-Außenminister Mike Pompeo in Deutschland (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

蓬佩奥访问巴伐利亚州Grafenwöhr美军基地

周四（11月7日）上午，蓬佩奥以访问巴伐利亚州Grafenwöhr和附近 Vilsec的美军基地作为起点，开始了他对德国为期两天的访问。蓬佩奥于周三（11月6日）晚上乘飞机抵达纽伦堡时，受到美国驻德国大使格伦内尔（Richard Grenell）的迎接。曾经担任过美国中情局局长的蓬佩奥80年代曾作为年轻士兵驻扎在德国，并在拜罗伊特附近担任过坦克部队的指挥官。

在此期间，蓬佩奥也认识了Mödlareuth村。目前，美国武装部队仍在德国驻扎着约35000名士兵。

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    “……从即刻起生效”

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    科尔发出倡议

    1989年11月28日：在这一天，联邦德国总理科尔在联邦议会提交了《十点计划》，这份文件引发了爆炸性的效果。时任法国外长杜马（Roland Dumas）愤怒地斥责道，德国人显示出“越来越强的傲慢感”。事实上，科尔在这之前的确没有同其他国家领导人进行磋商。然而这份十点计划却成为了德国统一的路线图。

  • Bildergalerie Mauerfall

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    老骨干辞职

    1989年12月3日：在东德人民用脚“投票”的压力之下，统一社会党从政治局到中央委员会全体选择了投降、辞职——包括昂纳克的继任者克伦茨（Egon Krenz）也辞去了党总书记的职务。

  • Bildergalerie Helmut Kohl 1989

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    语言的力量

    1989年12月19日：科尔在德累斯顿圣母教堂废墟前的讲话是一次情绪化的高潮事件。不论是在措词还是语气上，科尔都打动了数万名东德人民的心。他谈到了这场在和平与自由主导之下的民族重新统一大业的前进目标，在场的人群为之激动振奋，国外舆论也予以极大关注。

  • Berlin 1990 Demonstranten stürmen die Zentrale der Staatsicherheit der DDR

    从高墙倒下到统一的328天历程

    占领“史塔西”总部

    1990年1月15日：在社区内的大多数民主德国国家安全部（简称Stasi，史塔西）办事处都已经被公民运动占领。然而位于柏林诺尔曼恩大街的总部却是个例外。在没有目击者证明的情况下，这里存放的关于国家特工所作所为的一切档案都被秘密销毁。当时为人群冲进这栋备受憎恶的大楼时，很多卷宗档案都已经不知去向。

  • Deutschland Volkskammer Wahlen 1990 DDR

    从高墙倒下到统一的328天历程

    令人意外的自由选举

    1990年3月18日：民主德国举行人民议会选举。科尔发挥了强大的群众动员作用。在各地的市中心广场、步行街的宣传活动上，科尔引来了上百万人的“围观”。原本民意调查一致认为社民党会是选举获胜的热门，结果出人意料：在科尔的强力助阵之下，东德基民盟以明显的优势战胜了社民党。

  • Währungsunion DDR D Mark DM Umtausch Sparkasse Bank

    从高墙倒下到统一的328天历程

    西德马克来了

    1990年7月1日：统一早已是大势所趋，现在西部的社会福利市场经济也要进驻东部了。5月18日，一部经济、货币和社会福利联盟的国家协议在波恩签署。从7月1日起，民主德国公民正式开始使用马克。

  • Kohl und Gorbatschow im Kaukasus

    从高墙倒下到统一的328天历程

    戈尔巴乔夫为统一亮绿灯

    1990年7月15/16日：对于莫斯科来说，统一之后的德国在北约的成员国身份一直是最大的心病，这也是统一道路上的最大障碍。然而北约随后确定了防御性的发展路线。莫斯科才最终放下心来。在高加索地区，科尔从戈尔巴乔夫那里得到了首肯，统一后的德国可以成为北约成员国。

  • Deutschland DDR Volkskammer Abstimmung zum Beitritt

    从高墙倒下到统一的328天历程

    人民议会的历史性时刻

    1990年8月23日：民主德国人民议会表决通过加入联邦德国的决议。民主社会主义党（PDS，即统一社会党的后续党派组织）主席居西（Gregor Gysi）评论称，人民议会此举等于是表决通过了“民主德国的灭亡”。人们对此仅仅报之一笑。

  • Vertragsunterzeichnung zur Deutschen Einheit in Moskau 1990

    从高墙倒下到统一的328天历程

    签字之前最后的讨价还价

    1990年9月12日，波恩政府同意向苏联提供120亿马克资金，作为对红军撤出德国东部所需花销费用的补偿。戈尔巴乔夫嫌这笔钱太少。科尔一开始态度强硬，不过到最后还是又追加了30亿的贷款。最终，签署“二加四条约”的道路彻底被扫平。

  • Feier der deutschen Wiedervereinigung vor dem Berliner Reichstag

    从高墙倒下到统一的328天历程

    统一的德国诞生日

    1990年10月3日：在纽约，二战战胜国宣布放弃在德国的所有特权，西柏林的三位市区警备司令解除一切特权。人民议会召开最后一次会议，民主德国宣布退出华约组织。凌晨零点，黑红黄三色德国国旗在柏林帝国议会大厦顶部升起，将近两百万人见证了这一历史性时刻。

    作者: Volker Wagener


各种冲突话题

庞蓬佩奥访问德国期间也将谈到一些争议话题。自美国总统特朗普2017年初就职以来，德国与美国的关系紧张。美国政府指责北约伙伴德国军费开支少，严厉批评德国与俄罗斯之间的北溪2号输油管项目，并以惩罚性关税威胁欧盟，尤其受到重创的将是德国汽车业。

周五（11月8日），蓬佩奥将在柏林与德国总理默克尔（Angela Merkel）、国防部长克兰普·卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）和财政部长舒尔茨（Olaf Scholz）举行会晤。

李京慧/叶宣 （德新社、法新社、美联社）

 

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