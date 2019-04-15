美国务卿喊话马杜罗：开放这些桥！

（德国之声中文网）为了躲避恶性通货膨胀、粮食和医药短缺以及政治危机，超过300万委内瑞拉人逃离了家园。据联合国估计，到今年年底，这一数字将超过500万。

蓬佩奥如是说

冷战结束前夕，美国总统里根在柏林留下著名的演讲《推倒这堵墙》。受此激发，蓬佩奥呼吁马杜罗"开放这些桥，开放这边境。今天你可以结束它。"他接着说：

"当你看到这些恐惧，当你看到这些悲剧，我希望你可以改变做法，并离开你的国家。"

美国"将继续利用我们掌握的一切经济和政治手段帮助委内瑞拉人民。"

"古巴人必须明白，继续支持马杜罗必将付出代价。我们也将与俄罗斯进行同样的对话。"

"威胁我们"

蓬佩奥与哥伦比亚总统伊万·杜克一同访问边境城市库库塔（Cucuta）。这是他的南美四国之行的一部分，旨在对马杜罗施加压力。

在边境的另一边，与马杜罗支持者关系密切的委内瑞拉政府官员弗雷迪·伯纳尔说，蓬佩奥"跑来威胁我们，向他的仆人伊万·杜克下达指令。"

马杜罗在委内瑞拉边境实施封锁，阻止来自哥伦比亚、巴西和荷兰加勒比地区的人道主义援助进入该国。马杜罗将援助与美国入侵联系起来，并认为是美国制裁导致委内瑞拉陷入经济困境。马杜罗还指责华盛顿试图颠覆委内瑞拉合法政权，并将上个月导致该国数日停的电网故障视作美国的阴谋。

今年1月，反对派领导人胡安·瓜伊多宣布自己为委内瑞拉临时总统，要求马杜罗下台。美国很快承认瓜伊多的过渡总统身份，包括德国在内的50多个国家紧随其后。但是，由于马杜罗继续得到武装部队的支持，国际社会对瓜伊多的承认并未让马杜罗交出权力。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 震撼的画面 一段时间以来，每天都有3、4万人穿越315米长的西蒙玻利瓦尔大桥，逃离委内瑞拉。哥伦比亚北桑坦德省省长表示，自2015年9月，已有大约2000万委内瑞拉人跨越这条连接着委内瑞拉和哥伦比亚的大桥来到该省，登记了的就有1700万人。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 上千万买只鸡 由于严重的通货膨胀，委内瑞拉经济面临崩溃。据国际基金组织预计，该国通胀率将达到惊人的1000000%。在首都加拉加斯，买2公斤重的一只鸡要花掉1460万玻利瓦尔（当地货币），相当于大约2欧元。8月20日，该国发行新币，货币面值削减5个零。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 来邻国采购 很多委内瑞拉人来到哥伦比亚，采购基本食品和药品，因为这里比在委内瑞拉便宜得多。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 落脚点哥伦比亚？ 根据官方数字，大约100万委内瑞拉人目前生活在哥伦比亚。面对这些来自邻国的难民，哥伦比亚开始时张开双臂欢迎。然而如今，专家认为社会情绪发生了变化。很多民众要求政府减少对于委内瑞拉难民的财政帮助，而更多将钱花在自己国民身上。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 继续向南 还有一些委内瑞拉人继续向南，前往厄瓜多尔，据厄瓜多尔当局估计，大约20%来到该国的委内瑞拉人在这里定居了下来，大部分人则继续向南，前往秘鲁、智利或者阿根廷。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 连锁反应 在大约5000委内瑞拉人想从哥伦比亚进入厄瓜多尔时，基多当局开始要求欲入境的成年人出示合法护照，收紧了入境管理。随后，秘鲁也宣布，将出台相同的法规。秘鲁内政部长表示，约80%的委内瑞拉难民都携带着有效护照。然而许多委内瑞拉非政府组织警告说，护照在该国已经成为奢侈品，需要大量现金或者人脉才能获得。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 空气中的紧张气氛 自2016年以来，大约10万委内瑞拉人移民至巴西，大部分是来到巴西北部。该地区的气氛颇为紧张：该国政府表示，会将委内瑞拉难民重新分配到巴西其他地区；批评者指责巴西当局，未能给予边境地区支持。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 冲突和袭击 上周末，巴西边境城镇帕卡赖马（Pacaraima ）发生袭击委内瑞拉难民营事件。当地居民放火烧难民营，将数百人赶出国境。媒体报道称，巴西警方没有采取任何措施阻止暴行。 作者: Jan D. Walter, 王凡



张平/凝炼（美联社、法新社、路透社）