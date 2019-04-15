 美国务卿喊话马杜罗：开放这些桥！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2019

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时政风云

美国务卿喊话马杜罗：开放这些桥！

美国国务卿蓬佩奥呼吁委内瑞拉总统马杜罗允许人道主义援助进入该国。同时，他敦促马杜罗下台，并向古巴和俄罗斯发出严厉警告。

Venezuela, Caracas - Amtsantritt: Nicolas Maduro (Getty Images/P. Cozzaglio)

美国呼吁委内瑞拉总统马杜罗允许人道主义援助进入该国

（德国之声中文网）为了躲避恶性通货膨胀、粮食和医药短缺以及政治危机，超过300万委内瑞拉人逃离了家园。据联合国估计，到今年年底，这一数字将超过500万。

蓬佩奥如是说

冷战结束前夕，美国总统里根在柏林留下著名的演讲《推倒这堵墙》。受此激发，蓬佩奥呼吁马杜罗"开放这些桥，开放这边境。今天你可以结束它。"他接着说：

  • "当你看到这些恐惧，当你看到这些悲剧，我希望你可以改变做法，并离开你的国家。"
  • 美国"将继续利用我们掌握的一切经济和政治手段帮助委内瑞拉人民。"
  • "古巴人必须明白，继续支持马杜罗必将付出代价。我们也将与俄罗斯进行同样的对话。"

"威胁我们"

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蓬佩奥与哥伦比亚总统伊万·杜克一同访问边境城市库库塔（Cucuta）。这是他的南美四国之行的一部分，旨在对马杜罗施加压力。

在边境的另一边，与马杜罗支持者关系密切的委内瑞拉政府官员弗雷迪·伯纳尔说，蓬佩奥"跑来威胁我们，向他的仆人伊万·杜克下达指令。"

马杜罗在委内瑞拉边境实施封锁，阻止来自哥伦比亚、巴西和荷兰加勒比地区的人道主义援助进入该国。马杜罗将援助与美国入侵联系起来，并认为是美国制裁导致委内瑞拉陷入经济困境。马杜罗还指责华盛顿试图颠覆委内瑞拉合法政权，并将上个月导致该国数日停的电网故障视作美国的阴谋。

今年1月，反对派领导人胡安·瓜伊多宣布自己为委内瑞拉临时总统，要求马杜罗下台。美国很快承认瓜伊多的过渡总统身份，包括德国在内的50多个国家紧随其后。但是，由于马杜罗继续得到武装部队的支持，国际社会对瓜伊多的承认并未让马杜罗交出权力。

  • People flood over a bridge as vewed from above (picture alliance/colprensa/J. P. Cohen)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    震撼的画面

    一段时间以来，每天都有3、4万人穿越315米长的西蒙玻利瓦尔大桥，逃离委内瑞拉。哥伦比亚北桑坦德省省长表示，自2015年9月，已有大约2000万委内瑞拉人跨越这条连接着委内瑞拉和哥伦比亚的大桥来到该省，登记了的就有1700万人。

  • Venezuela Inflation Warenwert Bolivar (Reuters/C. G. Rawlins)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    上千万买只鸡

    由于严重的通货膨胀，委内瑞拉经济面临崩溃。据国际基金组织预计，该国通胀率将达到惊人的1000000%。在首都加拉加斯，买2公斤重的一只鸡要花掉1460万玻利瓦尔（当地货币），相当于大约2欧元。8月20日，该国发行新币，货币面值削减5个零。

  • A woman counts out bills (picture-alliance/EFE/S. Mendoza)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    来邻国采购

    很多委内瑞拉人来到哥伦比亚，采购基本食品和药品，因为这里比在委内瑞拉便宜得多。

  • Women dish out food into plates in a refugee center (Reuters/L. Gonzales)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    落脚点哥伦比亚？

    根据官方数字，大约100万委内瑞拉人目前生活在哥伦比亚。面对这些来自邻国的难民，哥伦比亚开始时张开双臂欢迎。然而如今，专家认为社会情绪发生了变化。很多民众要求政府减少对于委内瑞拉难民的财政帮助，而更多将钱花在自己国民身上。

  • A street on the border between Colombia and Ecuador is filled with people (Reuters/D. Tapia)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    继续向南

    还有一些委内瑞拉人继续向南，前往厄瓜多尔，据厄瓜多尔当局估计，大约20%来到该国的委内瑞拉人在这里定居了下来，大部分人则继续向南，前往秘鲁、智利或者阿根廷。

  • A man checks a passport of a woman on the border (Getty Images/AFP/L. Robayo)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    连锁反应

    在大约5000委内瑞拉人想从哥伦比亚进入厄瓜多尔时，基多当局开始要求欲入境的成年人出示合法护照，收紧了入境管理。随后，秘鲁也宣布，将出台相同的法规。秘鲁内政部长表示，约80%的委内瑞拉难民都携带着有效护照。然而许多委内瑞拉非政府组织警告说，护照在该国已经成为奢侈品，需要大量现金或者人脉才能获得。

  • A woman pulls a suitcase through the streets of Brazil as a red light shines (Reuters/N. Doce)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    空气中的紧张气氛

    自2016年以来，大约10万委内瑞拉人移民至巴西，大部分是来到巴西北部。该地区的气氛颇为紧张：该国政府表示，会将委内瑞拉难民重新分配到巴西其他地区；批评者指责巴西当局，未能给予边境地区支持。

  • Tires burn in the streets as Brazilians attack a makeshift camp in Venezuela (Getty Images/AFP/I. Dantes)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    冲突和袭击

    上周末，巴西边境城镇帕卡赖马（Pacaraima ）发生袭击委内瑞拉难民营事件。当地居民放火烧难民营，将数百人赶出国境。媒体报道称，巴西警方没有采取任何措施阻止暴行。

    作者: Jan D. Walter, 王凡


张平/凝炼（美联社、法新社、路透社）

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逃离委内瑞拉：危险的旅程

面对威权统治、经济崩溃，数百万委内瑞拉人踏上了逃亡之路，人数之多让邻国秘鲁、厄瓜多尔、巴西等国不得不开始想办法控制难民涌入。 (21.08.2018)  

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