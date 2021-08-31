美国务卿下周访德 协商解决阿富汗难民问题

（德国之声中文网）周五（9月3日），布林肯在华盛顿表示，周日他将先期飞往卡塔尔首都多哈。周三从那里前往拉姆施泰因空军基地。届时他将与德国外长马斯举行会晤，并连同马斯与其它盟国外长就阿富汗事宜举行视频会议。

为了协助美国从阿富汗的撤离行动，美国设立了多个疏散中转中心，负责临时安置那些需要获得保护的阿富汗人。这些临时中转中心大多设置在德国和卡塔尔。

拉姆施泰因空军基地是美国本土以外最大的空军基地。截至9月4日，从那里被转运至美国或者其它地方的被疏散人员数量超过1.7万。仍在拉姆施泰因空军基地得到临时安置的人数为14300人。

但是这些数字会不断发生变化，因为仍有难民从卡塔尔被源源不断地送到拉姆施泰因空军基地。空军基地对这些难民进行登记，并且给与他们必要的医疗照顾，之后再将他们送到其它地区。

周五，美国外交部一名官员说，目前停留在德国等待进一步安置的阿富汗人人数在1.7万到1.9万之间。通常办理手续需要4天的时间。一些难民也会被送到位于德国凯泽斯劳滕的莱茵军械兵营(Rhine Ordnance Barracks)。

德新社报道称，布林肯希望在拉姆施泰因空军基地对安置阿富汗难民的情况有一个直观的了解。他想在那里同阿富汗难民和美军工作人员直接沟通交流。布林肯还将与德国外长马斯以及其它盟国的外长就下一步的行动进行磋商。

卡塔尔和阿富汗塔利班之间存在着特殊关系。2020年，美国和塔利班之间的和平协议就是在卡塔尔首都多哈签署的。塔利班在卡塔尔也设立了外交和政治办事处。几天前，德国驻阿富汗大使波策尔（Markus Potzel）还在多哈与塔利班驻多哈政治办事处副主任斯坦尼克扎伊（Sher M. Abbas Stanikzai）举行了会谈。

国际社会正在努力合作，希望能在西方国家从阿富汗撤军之后依旧可以撤离滞留在那里的西方人和有避难需求的阿富汗人。

美国国务院表示，布林肯访问多哈期间并没有与塔利班代表见面的计划。国务院方面称，布林肯此行的目的是向卡塔尔协助撤离行动表示感谢。"这同时也是他此次德国行的主要目的"。

（德新社）

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