美国务卿三访朝鲜 官媒冷语相迎

(德国之声中文网) 美国务卿蓬佩奥在日本短暂转机，已经在中午时间抵达平壤。这是他第三次前往朝鲜。他预计在平壤停留一天半，周六离开。

作为开场，他先与朝鲜高官、也是特金会重要幕后协调者金正哲一起用餐。

蓬佩奥在飞机上与总统特朗普通话后，发推文表示:「特朗普告诉我，他相信金正恩主席想要让朝鲜人民看到一个不同的、更光明的未来。我们都相信这是真的。」

他此行任务在于，将美朝峰会上没有敲定的细节加以厘清。还要为美朝峰会签订的协议签署备忘录，确保协议的执行。

蓬佩奥打算跟朝鲜谈谈有哪些核武基地与实验室可以开放情报机关审查。另外优先讨论归还200名韩战失踪军人的遗骸。

这两项议题对美国来说，都是衡量金正恩是否有对谈诚意的指标，因为之前朝鲜方面在工作会议上都没有针对这两件事情加以阐述。

「如果他们是认真的，我们就可以开始定义去核化的进程。」

但是，美国要验证平壤的任何承诺都能力有限。例如，他们的弹头数目与铀设施的数量永远是个谜。要厘清归还的遗骸到底是哪些美国人，也是一大挑战。「他们可能把同一个人的骨骸分开放到不同的箱子里，或是跟其他动物的骨头混合。除非我们一个一个去比对每个人的DNA，否则我们不会知道他们给我们的是什么东西。」

美国正在担忧他们是否过度夸大峰会成果，导致他们在后续谈判处于不利位置。

官媒放冷话

在蓬佩奥抵达美国的几个小时之前，朝鲜官方媒体《我们民族之间》(Uriminzokkiri)谴责美国在重要对谈之前，对朝鲜的人权议题加以批评。

该媒体批评美国众议院六月时把人权放入去核化目标，以及六月底国务院公布的2018人口贩卖报告中将朝鲜与中国、叙利亚并列最差。

该媒体说，华府在外交人员努力促进关系时，不应该再用跟人权的话题对朝鲜「嚷嚷」，批评这种做法「老套」。

罗法/叶宣(路透社、美联社)