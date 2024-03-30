美国加码限制AI芯片出口中国

（德国之声中文网）出于对国家安全的担忧，美国政府日前进一步收紧了对华高科技出口管制，中国企业获取美国制造的人工智能芯片及其制造工具的难度将进一步加大。此前，美国的出口限制仅涉及此类芯片本身；而即将在4月4日生效的修订后新规则将限制所有含有此类芯片的设备对华出口。

负责监督出口管制的美国商务部早前曾经表示，会不断地修订高科技对华出口管制规则、持续调整相关措施。美国方面担心，中国会利用其不断提升的科技实力来加强其军力。商务部长雷蒙多去年12月表示，中国“不是我们的朋友”，而是“我们遇到过的最大威胁”；她承认许多美国芯片公司的高管对导致营收减少的对华出口限制令感到不满，“但是保护我们的国家安全比短期收入更重要”，“我们绝不会让中国迎头赶上”。

本月早些时候，彭博社也曾披露称，美国政府正在积极说服德国、荷兰、韩国、日本等盟友也进一步限制向中国出口与先进芯片有关的产品，其中包括荷兰生产的光刻机及相关售后维修服务、德国生产的光刻机关键光学元件、日本生产的光刻胶等。不过，据彭博社报道称，日本和荷兰希望在考虑采取更严厉的行动前，先评估目前已有限制措施的影响。

谁会是芯片大战的赢家？

日本《朝日新闻》则在3月30日披露称，日本首相岸田文雄4月10日在美国会晤拜登总统时，日美双方将发表深化AI等高科技领域合作的联合声明。两国预计会为人工智能技术研发制订一套合作框架，英伟达、安谋、亚马逊等企业将被纳入其中。

中国外长王毅曾在3月初公开抨击美国不断加码对华高科技出口管制的做法。他说：“美国如果只让自己保持繁荣，不允许别国正当发展，国际公理何在？美国如果执意垄断价值链高端，只让中国停留在低端，公平竞争何在？”他还表示，如果美国“一门心思打压中国，最终必将害了自己”。

（路透社、彭博社、美联社）

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ "中国芯" “中国芯”的提法在2000年代初就已开始传播。背景是中国在芯片方面长期依赖进口，缺乏自主研发能力的状况，令领导层对半导体领域的科技依赖性感到担忧，计划提升芯片设计、制造封测和装备材料产业链能级。在新的产业政策推动下，出现了一批集成电路研发创新机构。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 浮夸造假 2006年的“汉芯”造假丑闻，给这场轰轰烈烈的科技创新运动蒙上了一层阴影。上海交通大学微电子学院院长、汉芯科技有限公司总经理陈进被查出在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为。这一事件所凸显的急功近利的浮夸现象，始终伴随中国芯片产业的发展。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ “大基金”投入巨资 2014年，中国国务院公布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，成立扶持芯片产业的“大基金”。 第一期募资1387亿元，2019年二期募资2041.5亿元，2023年推出的第三期规模扩大至3000亿元。受资助的公司包括中芯国际和长江存储等龙头企业。但一些分析人士指该基金主要在幕后运作，投资标准不够透明；此外技术创新的进展可能被夸大，许多投资未能取得成果。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 为了不被“卡脖子” 2020年以来，美国逐步扩大对中国的芯片制裁，并联手日本、荷兰等国，更大范围封锁半导体制造设备输入中国，例如荷兰ASML公司生产的极紫外线（EUV）光刻机。中国欲实现半导体自给自足的意愿更加迫切。在响应习近平号召解决"卡脖子"技术问题的“造芯”运动中，一再出现资金使用不当和烂尾项目。2022年的芯片产业反腐风暴中，多名芯片大企业高管被调查。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 华为、中芯实现突破？ 2023年8月，被美国“断供”芯片的华为推出新款手机Mate 60 Pro (图)。专业机构拆解分析判断该手机使用的是华为海思设计、中芯国际（SMIC）制造的“麒麟9000s”7纳米芯片。虽然在去年就有报道称中芯“制造”出了7纳米芯片，但业界人士分析，这次仍是通过14纳米制程重复曝光生产出7纳米芯片，而这种工艺决定了其产量和良品率不高，但成本高，尚达不到批量生产的要求。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 改变游戏规则的新技术？ 2023年9月底，香港《南华早报》报道，中国科学家计划构建一个由粒子加速器驱动的巨型芯片工厂。这项新技术如果成功，将有可能使中国在半导体芯片行业中超越美国的制裁，走上芯片自产的道路。报道称，这一雄心勃勃的项目突显了中国在科技创新方面的决心，并预示着半导体行业可能出现的巨大转变。但中国整体经济面临的巨大下行压力，也将给芯片科研进行融资的过程带来了不小的阻碍。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 道阻且长 依靠自己的力量建立先进的芯片产业链需要巨大投入，但又非仅靠资金就能实现。财经专栏作家刘远举曾在FT中文网撰文指出，“芯片行业仅仅跟随性发展，就涉及巨大的投资。若要站在世界领先水平，更需要大量的研发投入，这些研发投入大、见效慢、周期长、且充满风险。这需要给企业家以长远而稳定的预期；建立完善的知识产权保护体系；透明、公开的科研体系，远非一蹴而就之事。”



©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。