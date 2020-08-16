美国加码封杀华为  38子公司列黑名单

（德国之声中文网）为阻止华为藉第三方取得美国芯片，美国商务部周一（17日）宣布扩大5月时对华为的限制，要求半导体厂商凡包含美国技术和软件研发制造，都要获美国政府许可，才可以供应华为及其附属公司购买丶中途转运或使用，修订即时生效。

商务部产业安全局（BIS）也进一步把该公司在21个国家的38家关联公司列入黑名单，包括在香港丶北京丶新加坡丶柏林等的云端业务部门，这些公司在进行有关出口管制时，交易前须获美国政府发出许可证。

商务部长罗斯（Wilbur Ross）在声明中表示，华为及其关连公司为了实现中共的政策目标，竭力取得美国公司开发或生产的半导体，藉第三方运作掌控美国技术，削弱美国国家安全及外交政策利益；新措施旨在堵塞漏洞，切断该公司获取商用晶片的渠道。

华为对此没有置评，但该公司一直否认从事中国间谍工作。中国外交部曾表示，美国此举旨在打压中国高技术企业和华为。

华为自去年5月首次被列入黑名单後，已有152间子公司在名单上。华为消费者业务CEO余承东上周证实，台积电9月15日後将不再供货，「我们只做了芯片的设计，但没搞芯片制造，是我们非常大的一个损失」。

特朗普：不与使用华为国家分享情报

美国总统特朗普多次指华为从事间谍活动，他周一接受福克斯新闻访问时说，不希望华为设备在美国出现，「因为他们在监视我们」，又强调美国不会与使用华为设备的国家分享情报。

美国国务卿蓬佩奥同日在推特发文形容，进一步限制华为取得美国科技及美国公民的个人资料等，「对华为和专制的中国共产党造成直接打击」。

与此同时，华府预告继Tiktok後，当局将打击更多中国应用程式。白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）周一表示，总统特朗普特别关注收集个人信息及可能构成国安风险的中国公司。

特朗普上周六（15日）曾表示，「正在考虑」制裁中国科技巨头阿里巴巴在美国的业务。

美国国务院8月5日宣布扩大「乾净网络」（Clean Network）行动，将清理电信商丶应用程式商店丶应用程式丶云端储存服务及电缆等5个领域，以保障美国公民及企业的敏感信息。蓬佩奥点名华为丶中国移动丶百度丶阿里巴巴丶腾讯等，又形容Tiktok及WeCaht为「重大威胁」丶「充当中共内容审查的工具」。

中美交恶到底在吵什么？ 中国关闭美国驻成都总领事馆 中国外交部周五 (7月24日) 中午针对美国要求北京关闭驻休斯敦总领事馆一事作出回应，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可，并要求该总领事馆停止一切业务与活动。

中美交恶到底在吵什么？ 美急关中国驻休斯敦总领馆 7月21日，美国下令中国在72小时内关闭休斯敦总领馆，指该领事馆涉嫌协助商业性的间谍行动、窃取科学研究成果。中国称这是美国单方面决定，威胁报复。总领馆人员在院子里用明火焚烧文件，消防人员赶到现场但未被允许进入。

中美交恶到底在吵什么？ 封杀华为游说战 美国游说各国封杀华为。英国7月14日宣布禁止华为参与5G建设，现有华为产品2027年前全面拆除。这意味由英美澳纽加组成的「五眼联盟」中，仅剩加拿大未宣布禁用华为。不属「五眼联盟」的法国也在22日宣布不续购华为设备，间接在2028年前让华为退出该国5G市场。

中美交恶到底在吵什么？ 蓬佩奥吁世界共抗中国 蓬佩奥一连两天访英，先後与英国首相约翰逊和外相拉布会面，讨论包括香港国安法丶新疆人权及5G通讯网络等问题，盛赞英方对华强硬的措施，并呼吁「整个世界」共同对抗中国。图中，蓬佩奥与约翰逊会晤时保持社交距离。

中美交恶到底在吵什么？ 美起诉中国黑客窃疫苗机密 美国司法部7月21日起诉两名中国公民，指他们意图窃取新冠疫苗研发机密。这两名被告分别为34与33岁，涉嫌窃取价值数千万美元的商业机密、知识产权与其他有价值的商业资讯。美方批评中国已成窝藏黑客的天堂。

中美交恶到底在吵什么？ 美列11家涉疆企业进黑名单 7月20日，美国称11家中国公司涉嫌侵犯新疆人权，将之列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美交恶到底在吵什么？ 美限制华为员工签证 美国7月15日宣布，因华为「为那些在全世界侵犯人权的政权提供物资支持」，对华为员工的签证实施限制，蓬佩奥说华为要为违反人权负责。华为则称该公司是一个「私人的、由员工拥有的企业」，独立于政府运作，对于签证禁令感到「非常失望」、「非常不公平」。

中美交恶到底在吵什么？ 美反制《港区国安法》 《港区国安法》7月1日实施后，美国随即惩罚中国对香港的 「压迫行动」，特朗普7月14日签署《香港自治法》，制裁涉港中国官员与银行，同时签署行政命令终止香港在美国法律下的特殊地位，影响香港的经济待遇以及进口美国敏感技术的资格。

中美交恶到底在吵什么？ 美国制裁涉疆中国高官 美国政府7月9日以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。

中美交恶到底在吵什么？ 中国「对等」制裁美官员 因应美国制裁，中方在7月13日「对等」制裁4名美国政治人物，包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥、众议员史密斯、美国际宗教无任所大使布朗巴克、以及美国“国会-行政部门中国委员会”。中方没有透露上述人士使用中国金融系统或取得中国签证将受到何种阻碍。

中美交恶到底在吵什么？ 中美南海军事较量 7月1日至5日，中国在西沙群岛军演，恰与美国7月4日国庆日起的航母演习重叠。7月17日，中国在西沙群岛部署了至少8架战机，美方同一时间增派两架B-1B轰炸机到关岛。同日，美国尼米兹号（USS Nimitz）和里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）也在一个月内第二次造访该海域，也是2014年以来美军首次在南海举行双航母军演。图为里根号航空母舰。



李澄欣/邹宗翰（路透社/美联社）

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