美国加强在日菲军事部署 三艘航母已驶向亚洲

美国将于12月推出同其亚洲盟友的首个联合行动计划，其中包括在日本和菲律宾增加部署军力。而为确保总统交接前后不出事，美国向亚洲地区派遣了3艘航空母舰。

（德国之声中文网）根据日本共同社周日（11月24日）的报道，为应对台湾出现危机情况，美国正在制定一项在日本和菲律宾增加部署兵力的计划。该计划将被纳入今年12月推出的首个联合行动中。报道称，美国将向靠近台湾的日本南西诸岛的岛屿上，部署配备"海马斯"火箭炮系统的海军陆战队。

报道指出，在台湾冲突临近、但尚未爆发的阶段，美国已开始在有人居住的岛屿上设立多个临时军事基地，并派遣小规模编队。日本自卫队将负责提供后勤支持，例如燃料和弹药的补给。共同社进一步报道称，在此情况下，美国军方还计划在菲律宾部署远程火力部队。

直到周一，日本和菲律宾两国的国防部尚未对此发表评论。中国驻菲律宾大使馆表示已"注意到"相关报道。

中国外交部发言人毛宁在周一的例行记者会上回答法新社记者的相关提问时表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国内政，维护台海和平稳定的关键在于维护一个中国的原则。中方坚决反对有关国家以台湾问题为借口，强化地区军事部署，挑动紧张对抗，破坏地区和平稳定。

美国向亚洲派遣3艘航空母舰

日经亚洲（Nikkei Asia）报道，为确保亚洲地区在美国总统交接前稳定与安全，美军将在近期内在亚洲部署3艘航空母舰，其中1艘上周已抵达日本。

据报道，配备核动力的"乔治华盛顿号"航母（USS George Washington）已于11月22日停靠在美军第七舰队基地 -- 日本横须贺美军基地，这是睽违9年后该航舰首度重返当地。另一艘"卡尔文森号"航空母舰（USS Carl Vinson）将在周一部署至太平洋区域。而"林肯号"航空母舰（USS Abraham Lincoln）正航经印度洋，接下来将穿越南海，之后返回母港美国加州圣地亚哥（San Diego）。自今年5月中旬"里根号"（USS Ronald Reagan）航母从横须贺港启程返美后，美国在亚洲没有航空母舰。

台湾国防部：严密监控 图像来源: Ritchie B. Tongo/dpa/picture alliance

又有中国气球飘入台湾防空识别区

台湾国防部周一（11月25日）表示，周日下午6时21分侦获中共空飘气球1枚出现在基隆西北60里处，高度3万3千尺，并于下午8时15分消失。这是4月以来再度有中国空飘气球进入台湾防空识别区。 国防部还指出，截至周一上午6时为止，侦获中国军机12架次（其中逾越海峡中线进入西南空域8架次）、军舰7艘次及公务船1艘，持续在台海周边活动。台湾国防部强调，国军运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控。

近年来，中国不断增强军事能力，并加大对台湾施压的力度。与此同时，美国巩固了在该地区的联盟关系，但华盛顿的军机和军舰频繁向通过台湾海峡和南海的行为，引发北京的强烈不满。不久前，北京拒绝了同美国国防部长奥斯汀的一次会晤。

(综合报道)

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