美国加强制裁 华为：“英雄自古多磨难”

（德国之声中文网）美国商务部宣布，禁止使用美国软件和技术的芯片制造商向全球第二大智能手机制造商华为提供半导体管。美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）表示，之前针对华为的制裁措施实施以来，出现了许多“漏洞”，使得华为能够从美国境外的公司那里购买包含美国技术的产品。



美国商务部声称，由于华为规避迄今的出口管制，因此将颁布附加出口法规。新规的主要内容是，所有向华为提供包含美国技术产品的公司，必须都获得美国商务部的许可认证。该部在15号发表的一份新闻稿中指出：自2019年美国工业和安全局（BIS）将华为技术有限公司及其114个与海外相关的分支机构列入实体清单以来，要求出口美国商品的公司必须获得许可证。但是，华为通过委托使用美国设备在海外代工厂进行生产，继续使用美国软件和技术来设计半导体，破坏了实体清单的国家安全和外交政策目的。



5月15日是美国对华为颁发临时许可证的到期日。之前美国对华为的限制第六次得到延长。当晚，人民日报社旗下媒体《环球时报》发文称，有接近中国政府的消息人士透露，如美方最终实施上述计划，中方将予以强力反击，维护自身合法正当权益。据路透社报道，中国外交部周六在一份相关声明中表示，美国必须停止对像华为公司这样的“不合理打压”。路透社致信中国政府询问北京方面是否会采取报复措施，外交部在给路透社发出的一份回应中表示：中方将坚决捍卫本国企业的合法权益。此前的4月期间，外交部发言人华春莹在例行记者会上也表示，对于美方的这种科技霸凌主义，中国政府绝不会坐视不理。

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华为社区：“没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚”



5月16日上午，华为方面人士向中国财经媒体“证券时报”记者回应称，公司对此事暂无回应。不过，该报记者随后发现，华为内部员工社群“心声社区”微信公众号最新推送了一篇题为《没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，英雄自古多磨难》的文章称：回头看，崎岖坎坷，向前看，永不言弃。推送时间为5月16日上午10时52分。文章配图为华为领导曾近年来喜欢用来形容公司处境的一架在二战中被子弹打的千疮百孔的苏联产“伊尔2”型飞机。

中国官媒《环球时报》报道说，中国已准备将一些美国公司列入不可靠实体黑名单。苹果、思科、高通和波音等公司将不得不面临调查和受到限制。而美国的新规不仅针对华为，也影响到华为以及苹果和高通的供货的台湾芯片制造商台积电。

之后，这家在美国上市的全球最大电脑芯片制造商的股票开盘前下跌2％。手机芯片制造商高通的股票也出现类似的降幅。对中美关系再次出现紧张的担忧使欧洲股市的购买情绪也受到影响。

实际上，美国总统特朗普本周已经下令继续对网络设备制造商华为和中兴通讯断供一年。周三（5月13日），特朗普将2019年5月签署的法令延期。特朗普可以通过该法令宣布国家进入紧急状态以及禁止美国公司与可能危害美国国家安全的外国公司开展业务。

任琛、李京慧/乐然、文木 （路透社）