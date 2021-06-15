美国加強印太抗中 促东盟对缅甸采取行动

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）14日与东盟外长举行会议时表示，美国反对中国对南海的「非法」主权声张，支持受北京「胁迫」的东南亚国家，同时呼吁东盟立即针对缅甸局势采取行动。

这是美国总统拜登上任以来，首次与东盟召开会议，外交官等人士担忧，东盟作为美国对抗中国的重要战略区域，美方关注一向不够。

会议上，布林肯重申美国反对中国对南海的「非法」主权声张，并表示，面对中国的胁迫，美国将与东南亚国家的主张站在一起。

关注缅甸

缅甸局势则是整场会议的焦点之一。布林肯对缅甸的军事政变「深感忧心」，呼吁东南亚国家立即采取行动，已结束暴力并恢复缅甸的民主。

自从2月1日缅甸发生政变陷入动荡以来，东盟持续扮演主导角色，希望解决其成员国-缅甸的问题。根据缅甸援助政治犯协会（Assistance Association for Political Prisoners）统计，当地政变爆发以来至少有902人在镇压行动中丧生，并以导致数万人流离失所。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在一份声明中指出，布林肯促请东盟就4月达成的5点共识「立即采取行动」，其中包括指派特使到缅甸。普莱斯说，布林肯要求缅甸释放遭到「不公平拘捕」的人士，并恢复缅甸的民主进程。

布林肯所提及的5点共识，包括立即终止缅甸境内暴力丶各方展开建设性对话丶派遣特使前往调停对话进程丶东盟提供人道援助，以及派遣特使和代表团前往缅甸与相关各方会谈。

缅甸政变领导人敏昂莱也同意了这项计划，但并未有执行该计画的表现，这令其他东盟成员国感到沮丧。值得注意的是，俄罗斯作为缅甸军方武器和训练的主要供应商。7月初表态支持这5点共识。

对抗中国

布林肯在会议中也重申美国对东盟地位的承诺，将强调东盟在印太地区的重要性，他除了重申美国反对中国对南海的「非法」主权声张外，而除了南海，湄公河也成为美中对抗的新战线。

北京因控制了湄公河上游而能随意作为，以致对下游各国的支出及影响力都已超越华府。对此，普莱斯指出，布林肯承诺，美国将依据「湄公河-美国夥伴关系（Mekong - US Partnership）」，继续支持湄公河地区的自由与开放。

马来西亚外长希山慕丁（Hishammuddin Hussein）说，希望周三的会议标志美国与东盟各国将「再度致力」於美国领导的区内多边合作。

他说：「我们理解多边主义不是上届政府的重点，乐见拜登政府采纳多边合作」。并指出这是「确保区域稳定丶和平丶繁荣与安全的唯一道路」。

（路透社丶美联社等）

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