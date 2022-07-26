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森林大火仍在美国加利福尼亚州肆虐。继以红杉树著名的优胜美地（ Yosemite ）国家公园后，该州北部与俄勒冈州接壤地区也岌岌可危。
美国加州克拉玛斯国家森林（Klamath National Forest）着火面积已超200平方公里。加州州长宣布西斯科尤县（Siskiyou）进入紧急状态，以能迅速提供救援。这种场景只让人想起一个字：“逃”。
自上周五（7月29日）起，美国加州北部的怀里卡（Yreka）小镇附近烈焰熊熊。这一麦金尼大火（McKinney Fire）已成为这个美国西海岸大州今年火险季开始以来的最大森林火灾，约400所房屋受到威胁，3000多人被要求安全撤离。
因大火已延烧至近处，位于加州内华达山脉（Sierra Nevada）的优胜美地国家公园险象环生。有“野火”（Oak Fire)之称的这一大火起于7月中旬。优胜美地国家公园为徒步旅行者提供的不仅是令人叹为观止的景色，而且还有极丰富的动植物种类，并尤以其古老的巨型红杉闻名于世。
几千间房屋受到威胁，到目前为止，已有40多座建筑烧毁，更多建筑受损，成千上万居民被迫疏散。近3年来，加州一直处于极端干旱天气。今年以来，几乎没有下过雨，森林和灌木丛干枯，为火焰准备了条件。
对于一些房主来说，任何帮助都来得太晚了。火势从一开始就迅速蔓延。一些房屋只剩下瓦砾和灰烬。加州消防局在其网站上公布说，火灾区面积至少达73平方公里。
国际空间站鸟瞰图显示了优胜美地国家公园附近地区的火情。该地区上空的厚厚烟云清晰可见。
消防员们为红杉树浇水，以保护她们免受火灾影响。这些古老的大树多有自己的名字，——是森林中的明星。被尊称为“总统”的那颗约有3200年高龄，是最古老的巨型红杉之一。
麦金尼大火在加州克拉马斯国家森林燃烧后，火势规模扩展迅猛，天气炎热，干燥且多风都给消防工作带来更多挑战。目前大火失控难挡，数千居民不得不暂时撤离。
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