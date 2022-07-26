优胜美地国家公园岌岌可危

因大火已延烧至近处，位于加州内华达山脉（Sierra Nevada）的优胜美地国家公园险象环生。有“野火”（Oak Fire)之称的这一大火起于7月中旬。优胜美地国家公园为徒步旅行者提供的不仅是令人叹为观止的景色，而且还有极丰富的动植物种类，并尤以其古老的巨型红杉闻名于世。