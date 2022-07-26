 美国加州野火烧不尽 | 所有节目 | DW | 02.08.2022

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美国加州野火烧不尽

森林大火仍在美国加利福尼亚州肆虐。继以红杉树著名的优胜美地（ Yosemite ）国家公园后，该州北部与俄勒冈州接壤地区也岌岌可危。

  • Kalifornien: Feuerwehrauto auf dem California Highway 96 vor dem McKinney-Feuer im Klamath National Forest

    紧急状态

    美国加州克拉玛斯国家森林（Klamath National Forest）着火面积已超200平方公里。加州州长宣布西斯科尤县（Siskiyou）进入紧急状态，以能迅速提供救援。这种场景只让人想起一个字：“逃”。

  • Kalifornien: Rauch über Häusern in Yreka

    滚滚烟云

    自上周五（7月29日）起，美国加州北部的怀里卡（Yreka）小镇附近烈焰熊熊。这一麦金尼大火（McKinney Fire）已成为这个美国西海岸大州今年火险季开始以来的最大森林火灾，约400所房屋受到威胁，3000多人被要求安全撤离。

  • Sonnenaufgang im Yosemite Nationalpark

    优胜美地国家公园岌岌可危

    因大火已延烧至近处，位于加州内华达山脉（Sierra Nevada）的优胜美地国家公园险象环生。有“野火”（Oak Fire)之称的这一大火起于7月中旬。优胜美地国家公园为徒步旅行者提供的不仅是令人叹为观止的景色，而且还有极丰富的动植物种类，并尤以其古老的巨型红杉闻名于世。

  • Brennendes Haus in Mariposa, Kalifornien

    大量财产被毁

    几千间房屋受到威胁，到目前为止，已有40多座建筑烧毁，更多建筑受损，成千上万居民被迫疏散。近3年来，加州一直处于极端干旱天气。今年以来，几乎没有下过雨，森林和灌木丛干枯，为火焰准备了条件。

  • Komplett verbranntes Anwesen nahe Midpines, Mariposa

    瓦砾和余烬

    对于一些房主来说，任何帮助都来得太晚了。火势从一开始就迅速蔓延。一些房屋只剩下瓦砾和灰烬。加州消防局在其网站上公布说，火灾区面积至少达73平方公里。

  • Eine Luftaufnahme der ISS zeigt das Ausmaß der Brände nahe dem Yosemite-Nationalpark

    太空一瞥：看，那浓烟

    国际空间站鸟瞰图显示了优胜美地国家公园附近地区的火情。该地区上空的厚厚烟云清晰可见。

  • BG | Yosemite Fire

    抢救巨型古老红衫

    消防员们为红杉树浇水，以保护她们免受火灾影响。这些古老的大树多有自己的名字，——是森林中的明星。被尊称为“总统”的那颗约有3200年高龄，是最古老的巨型红杉之一。


  • Kalifornien: Feuerwehrauto auf dem California Highway 96 vor dem McKinney-Feuer im Klamath National Forest

    紧急状态

    美国加州克拉玛斯国家森林（Klamath National Forest）着火面积已超200平方公里。加州州长宣布西斯科尤县（Siskiyou）进入紧急状态，以能迅速提供救援。这种场景只让人想起一个字：“逃”。

  • Kalifornien: Rauch über Häusern in Yreka

    滚滚烟云

    自上周五（7月29日）起，美国加州北部的怀里卡（Yreka）小镇附近烈焰熊熊。这一麦金尼大火（McKinney Fire）已成为这个美国西海岸大州今年火险季开始以来的最大森林火灾，约400所房屋受到威胁，3000多人被要求安全撤离。

  • Sonnenaufgang im Yosemite Nationalpark

    优胜美地国家公园岌岌可危

    因大火已延烧至近处，位于加州内华达山脉（Sierra Nevada）的优胜美地国家公园险象环生。有“野火”（Oak Fire)之称的这一大火起于7月中旬。优胜美地国家公园为徒步旅行者提供的不仅是令人叹为观止的景色，而且还有极丰富的动植物种类，并尤以其古老的巨型红杉闻名于世。

  • Brennendes Haus in Mariposa, Kalifornien

    大量财产被毁

    几千间房屋受到威胁，到目前为止，已有40多座建筑烧毁，更多建筑受损，成千上万居民被迫疏散。近3年来，加州一直处于极端干旱天气。今年以来，几乎没有下过雨，森林和灌木丛干枯，为火焰准备了条件。

  • Komplett verbranntes Anwesen nahe Midpines, Mariposa

    瓦砾和余烬

    对于一些房主来说，任何帮助都来得太晚了。火势从一开始就迅速蔓延。一些房屋只剩下瓦砾和灰烬。加州消防局在其网站上公布说，火灾区面积至少达73平方公里。

  • Eine Luftaufnahme der ISS zeigt das Ausmaß der Brände nahe dem Yosemite-Nationalpark

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