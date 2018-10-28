美国加州酒吧枪击案至少十余人死亡

（德国之声中文网）在加利福尼亚州的千橡市，一名男子在一家酒吧向在场的人开枪，至少杀死了十二人。 据当地文图拉县治安办公室的发言人说，救援人员在现场发现11名遇难者。一名接到呼救信号后第一个赶到酒吧的警察被击中后因伤势过重而死亡。根据文图拉当局的说法，枪手也已经死亡。但其死因尚不清楚。此外，在洛杉矶附近地区发生的这起酒吧枪击案还造成十多人受伤，部分人伤势严重。

更多阅读：全球每年有25万人死于枪支

至少射出30发子弹

名为"Borderline Bar & Grill"酒吧的枪击案发生在当地时间周三晚上11：20分左右。据当地一家报纸报道，当天晚上该酒吧正在举行一次大学生聚会活动。目击者称当时酒吧内有数百人在场。其中一名目击者向ABC电台说，枪手开枪打死了一名保安后投掷了烟雾弹。之后向酒吧内的其他人开火。目击者说，"他一直不停地开枪扫射。"

事发当晚该酒吧正举行一次大学生聚会活动

另一位目击者说，枪手用一支手枪打死了收银员。一名年轻妇女描述了她从舞场逃到后门的过程。她告诉记者，"人们用椅子砸碎玻璃窗逃到外面。"

对案犯的不同描述

但是人们对作案嫌疑犯的描述存在差异。一名目击者说，枪手看上去像是中东人，也有人说是白人。但一致的说法是身穿黑衣，部分遮面。从电视画面中可以看到，警方和消防人员在发生枪击案大约1小时后才进入酒吧内。电视台播出了援救人员至少对2名受伤者施救的画面。援救人员做好了救治大批受伤者的准备。很多人被警察带离酒吧。酒吧内是否还有很多人尚不清楚。

李京慧/乐然 (法新社、德新社、美联社、路透社)