美国劝和无效 日本正式将韩国移出「白名单」

(德国之声中文网) 韩联社报导，日本宣布将韩国移出「白名单」的政策从8月28日起生效。

日本将韩国移出「白名单」，将会让除了食品与木材以外的几乎所有商品的行政手续变得更繁杂，原则上每份订单都需要获得日本当局许可才能够对韩国出口。

韩国在同一天宣布召回驻日大使以示抗议。韩国外交部官员表示，韩国政府也要求在日本的大使正式向日本政府表示抗议，并要求日本政府取消将韩国移出「白名单」的决定。

韩国国务总理李洛渊表示:「我们再次呼吁日本自制，不要再继续让情势恶化下去，并且真诚的回应我们的请求，进行重建关系的对话。」

韩国官员在首尔的一场会议中决定，要将政府从2020年到2022年之间的收入提拨41.2亿美元，稳定产业链当中可能会受到日韩关系影响的行业。

美国难以介入调停

日本和韩国都是美国在东亚地区的重要盟友，所以这两国关系恶化，让共同好友美国十分两难。

8月27日，美国国务院高层在会见记者时表示，希望日本和韩国之间的纷争可以进早画上句点: 「我一直以为我们已经进入最差状况，但是接着又一直有意外之外的发展...我希望双方都认为他们已经清楚表达了自己的意思。」

美国认为这两国之间关系会沦落至此，日韩双方都需要分担部份责任，因为韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三在关键时刻所做的决定都「无益于解决纷争」。但是，美国特别提出韩国8月25日主权争议岛屿附近进行军事演习更是对缓解局势毫无帮助。这位国务院官员表示，美国会继续努力协助日韩重建关系。该官员考虑到日韩都是美国重要盟友，决定隐藏自己的身份。另一名国务院的高层官员认为，日韩之间仍然透过工作会议维持沟通协商，对美国来说是好的消息。

日韩恩怨渊远流长

韩国基于其曾经被日本殖民的历史，与日本的关系时好时坏。这一次双边关系之所以会再度陷入困局，可以追溯到去年底韩国最高法院的一项判决。

在第二次世界大战期间，日本从殖民地韩国征召工人去日本补充劳动力。在第二次大战结束之后，被征召的人士与其家属的赔偿问题，在日韩准备建交时浮上台面。日韩之间一度用《日韓請求權與經濟合作協定》，用国家对国家的赔偿方式解决这项争议。但是在去年10月，韩国最高法院判决日本企业新日铁住金必须支付前征用工每人１亿韓圜。这个判决引发日本方面的不满，认为韩国违反了1962年定下的《日韓请求权与经济合作協定》。日韩之间的不合便接着一一爆发。

日本早在7月1日时，宣布对出口韩国的半导体关键原材料加强审核。由于日本在氟化氢、光致抗蚀剂和氟聚酰亚胺三种原料上，是世界上最大的生产国，因此日本限制出口的决定对于倚重高科技产业的韩国而言，相当于是掐紧了经济命脉。

韩国指称日本是针对着去年底的韩国最高法院判决的不满，拿贸易当做泄愤的工具。韩国为了对此事表达抗议，也在8月12日宣布将日本从值得信赖的「白名单」移除。之后韩国在8月22日，正式宣布不再与日本续签《军事情报保护协议》；又在8月25日，在日本宣称拥有主权的岛屿(韩国称「独岛」，日本称「竹岛」)附近进行为期两天的军事演习。但是这些行动不但没有挽回双方关系，还让局势更加恶化。

罗法/夏立民 (法新社、路透社等)