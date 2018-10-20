美国力阻俄罗斯黑客干涉中期选举

(德国之声中文网) 在美国国会中期选举即将来临之际，华盛顿政府决心采取措施，防止俄罗斯当局干扰选举 。据《纽约时报》报道，这是美国为保障选举首次在国外发起的网络行动。据称，美国网络司令部严密关注着单个俄罗斯黑客的活动，阻止他们传播错误信息，干涉投票。

负责电子战的该机构向这些黑客逐个发出警告，称其行动正在受到监控。但是对于有多少人被联络以及通过什么渠道与他们进行的联络这一问题，《纽约时报》没有报道。

影响公众舆论

美国司法部上周五（10月19日）发出警告，必须防止俄罗斯对国会选举施加影响。虽然美国情报机构并不认为俄罗斯会试图破解计票机或直接操纵选举结果，但是据说莫斯科一直试图通过传播虚假新闻来影响民意。

11月初美国将举行所谓的中期选举。在总统任期中举行的这次国会选举，将投票选举众议院的所有席位以及参议院三分之一的席位。



李京慧/凝炼（德新社、路透社）