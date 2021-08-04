美国副总统将访东南亚 寻求支持抗衡中国

（德国之声中文网）美国副总统哈里斯（Kamala Harris，又译贺锦丽）22日将开始出访新加坡和越南。路透社报导，一名白宫高层官员表示，这次出访代表美国将继续「留在」东南亚，因为华盛顿正在寻求更多的国际支持，好对抗中国日益增长的全球影响力。

哈里斯将是自拜登总统1月上任以来访问该地区的最高层级美国官员，同时也是史上第一位拜访越南的美国副总统。7月时，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也曾访问了新加坡、越南和菲律宾。

一位白宫高阶官员曾向路透社表示，副总统此行重点包含了捍卫南海的国际规则、加强美国的区域领导地位，并扩大与该地区的安全合作。

这位官员说：「拜登政府明确表示，我们对这个地区有长久的承诺，美国是印太地区的一部分，也将继续留在这个地区。」

哈里斯此行恰逢美军撤出阿富汗，当前塔利班重新夺权的局势也让拜登在国内外都受到了批评。

该名白宫官员向路透社表示，哈里斯在这趟东南亚访问中会继续处理与阿富汗有关的问题。

「（阿富汗问题）一直是包括副总统在内的整个政府团队最重要的优先事项......但同时，东南亚和印太地区也确实非常重要。这也是她为何要去的原因，」这位官员补充。

哈里斯将于22日抵达新加坡，会见新加坡总统哈利玛・雅各布（Halimah Yacob）、总理李显龙，并造访樟宜海军基地，向正在访问新加坡的一艘美国战舰的舰队成员发表谈话。她还将举行一次会议，与来自私营部门和政府的代表讨论供应链问题。

之后她会在24日抵达河内，会见包括阮春福总统和范明政总理在内的越南领导人，并带领美国代表团为美国疾病控制和预防中心东南亚办事处揭幕，预计26日返美。

这一次东南亚的访问将是哈里斯作为副总统的第二次国外访问。6月时，她去了危地马拉和墨西哥，针对美墨边境移民危机举行会议。

（路透社、海峡时报）

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