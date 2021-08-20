美国副总统哈里斯展开亚洲访问

（德国之声中文网）美国副总统哈里斯周日抵达新加坡，展开对东南亚的访问行程，预计此行她将重申华盛顿对该地区的承诺。

哈里斯此次的访问时机正值美国军队混乱撤离阿富汗、塔利班夺权的数日后。

强硬派伊斯兰主义组织塔利班在这个饱受战火蹂躏的国家重新执政，不仅对美国的信誉造成打击，也让其捍卫价值观的决心蒙上阴影。

哈里斯周五（8月20日）启程访问亚洲，在造访新加坡后将前往越南。

外交政策新手？

过去长期担任地区检察官及参议员的哈里斯在外交事务及外交政策上缺乏历练。此次的亚洲行将为有印度裔背景的哈里斯提供一个直接在外交事务中表达自身立场的机会。

新加坡《联合早报》报道，哈里斯应新加坡总理李显龙邀请到访，将展开为期三日的访问。期间她将会晤新加坡总统哈莉玛，与李显龙会谈并举行联合记者会。哈里斯是拜登政府上任以来，到访东南亚地区的最高级别美国官员。

哈里斯还将走访樟宜海军基地，登上美军战舰杜尔沙号（USS Tulsa）发表讲话。

首名访问越南的美国副总统

哈里斯在结束新加坡访问后，将于周二午后抵达越南，成为第一位访问该国的美国副总统。届时她将参加政府会议并出席美国疾病控制中心东南亚分部的开幕式。

然而，哈里斯的越南访问行程引发争议。在美军奋力将美国公民及阿富汗盟友撤离喀布尔之际选择出访共产国家越南，尤其被部分人士批评为不合时宜。

美国上周撤离喀布尔的混乱画面被拿来与1975年逃离西贡的场面作比较，当时美国直升机将最后一批人员从大使馆屋顶吊起后撤退。

东南亚的重要战略意义

美国官员表示，哈里斯的访问行程早在阿富汗沦陷前就已计划好，侧重点依旧是华盛顿在亚洲更广泛的战略目标。

哈里斯将在河内与东南亚国家官员举行视频会议，聚焦新冠疫情。

华盛顿将东南亚视为遏制中国扩张的关键地区。哈里斯此行的目的是与该地区建立更深层联系。

一名白宫官员对法新社表示，在中国挑战美国印太政治影响力及海军主导地位之际，东南亚仍然对美国具有重要战略与经济意义，并未因为阿富汗情势而改变。

（法新社、美联社、联合早报）

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