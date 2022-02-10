美国副总统哈里斯将出席慕尼黑安全会议

（德国之声中文网）美国白宫方面宣布，美国副总统哈里斯下周将带领美国代表团出席在德国慕尼黑举行的慕尼黑安全会议。

哈里斯将在会议期间同盟国代表就俄罗斯可能入侵乌克兰一事进行磋商。

白宫副新闻秘书辛赫（Sabrina Singh）说：“副总统出席慕尼黑安全会议将表明我们对北约盟友的坚定承诺，重申我们在维护自二战以来支撑欧洲和平与安全原则方面的共同利益，并强调我们对乌克兰主权和领土完整的承诺。”

哈里斯出任副总统之前曾担任美国加州参议员。这一次她可以利用出席慕尼黑安全会议的机会加强她的外交政策资质，因为她被视为最有可能接替拜登总统的接班人。

此间哈里斯因处理美国南部与墨西哥边境的移民问题而面受到批评。另外她对中美洲国家的首访也没有获得太多好评。

俄罗斯不派高阶官员出席

俄罗斯总统普京表示不会出席今年的慕尼黑安全会议。

俄罗斯外交部昨天（9日）对外表示，出于“各种原因”不会派出任何代表出席今年的会议。俄罗斯外长拉夫罗夫曾经参加过往年举行的慕尼黑安全会议。

今年的慕尼黑安全会议将于2月18日至20日举行。虽然今年重新恢复举行实体会议，但是会议规模要小于往年，而且还对疫苗接种，新冠病毒检测等防疫措施做出规范和要求。

联合国秘书长古特雷斯将在开幕式上致辞。德国总理肖尔茨将率团出席。另外，还有数十个国家的元首首脑、部长和国际组织的领导人也将参加今年的会议，这其中就包括乌克兰总统泽连斯基、北约秘书长斯托尔滕贝格和欧盟委员会主席冯德莱恩。

（法新社、路透社、德新社）

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