美国副国务卿谢尔曼本周访华 

（德国之声中文网）根据这一宣布，美国国务院二号人物谢尔曼（Wendy Sherman ）将在天津与中国国务委员兼外交部长王毅及其他官员会谈。访华之行安排在她对日本、韩国和蒙古的访问之后，成为她不到两个月内第二次东亚之行的组成部分。 离开中国之后，谢尔曼将于7月27日访问阿曼。

美国国务院在一份声明中表示，美中会谈是 "美国坦诚交流努力的一部分......以促进美国的利益和价值观，并负责任地管控这一关系"。

声明称，谢尔曼副国务卿将使用中国正式名称——中华人民共和国——的首字母缩写，"讨论我们对中国行动严重关切的领域，以及双方利益一致的领域。"

外交圈内，对谢尔曼的中国之行早有预期，但上周，美方宣布她的行程时没有说到中国一站。

分析人士称，此行可能有助于为今年晚些时候拜登总统和中国领导人习近平之间进一步交流和会晤奠定基础。拜-习会有可能在10月底的G20意大利峰会期间举行。

香港《南华早报》上周报道，中国曾计划由副外长谢锋与谢尔曼会面，有关级别等细节，双方仍在讨价还价。一位美国高官对记者表示，"高层接触是一种宝贵资源，所以，我们想确保我们能与中国高级官员进行实质性和建设性的交流。" 他强调， "我们相信我们同王毅的会晤能达到这一目标。"

这位官员表示，尽管双边关系处于数十年来最低水平，朝鲜、气候变化以及伊朗仍是谢尔曼副国务卿希望能在此次中国之行中取得进展的共同关注的问题。

另一名高级官员透露说："我们正在就共同的问题上怎样展开合作交换意见“。

因涉嫌在新疆和香港侵犯人权，拜登总统加大对中国的制裁力度，并于上周宣布对更多中国官员实施制裁。与特朗普不同的是，他致力于召集盟友和合作伙伴，共同对抗白宫所称的中国日益强化的咄咄逼人的经济及外交政策。

美国气候特使克里在上海的最重要活动也是以视频形式进行的

今年4月，前国务卿、拜登总统的气候特使克里（John Kerry）访问了上海。

除此之外，自今年3月在阿拉斯加举行的首次高级外交会议以来，美中之间没再有面对面的高层接触。阿拉斯加的那场会晤期间，中国级别最高的外交官杨洁篪严词抨击美国霸权主义外交政策及其虚假民主。 美方则指责中国哗众取宠。

上周五以视频方式举行的亚太经合组织领导人非正式会议上，美、俄、中三国领导人拜登、普京和习近平，均承诺致力于扩大COVID-19新冠疫苗的分享和生产，以遏制全球范围的新冠大流行瘟疫。

（路透社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。