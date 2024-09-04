美国副助理防长将出席香山论坛

一名美国官员向路透社证实，美国将派遣国防部负责中国、台湾和蒙古事务的副助理部长蔡斯（ Michael Chase）出席九月中旬在中国召开的年度安全论坛。

（德国之声中文网）同出席去年香山论坛的美国官员相比，蔡斯的级别更高，因此路透社报道称，此举表明在地区争端和东亚地区军事部署不断增加的情况下，美国军方希望与中国开展更高层级的工作接触。一位不愿透露姓名的美国官员对路透社表示，美国派遣副助理国防部长出席香山论坛符合历史惯例。2019年，美国就曾派遣负责中国事务的副助理国防部长施巴拉吉亚（ Chad Sbragia）出席香山论坛。

中国官方媒体报道称，已有90余个国家、国际组织官方代表团确认出席香山论坛，”参会人员的数量和层级再创新高“。

去年因疫情中断三年的香山论坛首次恢复，美国即派遣国防部副部长办公室中国事务主任卡拉斯 (Xanthi Carras)赴会，这在当时被视为中美两军关系解冻的迹象，不过，卡拉斯的职务级别要低于蔡斯或斯布拉吉亚。

今年一月，蔡斯在华盛顿主持了中美军事对话。此前，因美国众议院议长佩罗西访台，中美双方的军事交流一度几乎全面中断。

台湾以及南中国海问题一直是影响中美关系中的争议焦点，因为双方都不肯就“核心问题”做出让步。上周，美国国家安全顾问苏利文访华期间表示，美中双方未能就南中国海问题达成新的协议。

中国多次对美国在亚太地区的军事部署提出批评，其中包括在菲律宾部署远程导弹以及向台湾出口军火。中国宣称对实行民主政治的台湾拥有主权，而台湾则对此予以驳斥。

中国在南中国海的“侵略性行径’，围绕台湾日益频繁的海空军演，以及缺乏透明度的核军备扩张，都令美国深感忧虑。

今年七月，出于美国对台军售的抗议，中方叫停了中美核军控对话。不过，中美双方已达成共识，美军印太司令部负责人将同负责南中国海事务的南部战区负责人开展电话交流。

（路透社）

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